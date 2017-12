Veşti proaste pentru zootehnie

Ministrul Agriculturii, Valeriu Tabără, a declarat, ieri, că protestele crescătorilor de bovine din asociaţiile afiliate Agrostar desfăşurate săptămâna trecută la minister nu se justifică în condiţiile în care subvenţiile au fost acordate la timp. Mai mult decât atât, demnitarul le consideră proteste cu tentă politică. Crescătorii de animale au protestat săptămâna trecută fiind nemulţumiţi de subvenţiile din acest sector. Ei au cerut o subvenţie de 800 de lei pe cap de animal pentru acest an, însă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) nu le oferă mai mult de 460 de lei. În plus, suma stabilită de MADR este mai mică decât cea pe care crescătorii de bovine au primit-o în 2009, respectiv 571 lei. „Ne vom bate ca subvenţia pe cap de animal să se majoreze cu cel puţin 10-12%. Anul trecut am acordat 40 de lei la ovine, acum încercăm să mergem la 45 de lei. La bovine încercăm să majorăm subvenţia de la 410, la 460 lei. Noi avem bani în buget, dar sunt multe discuţii privind acest caracter de prudenţă maximă pe ceea ce înseamnă indicatorii bugetari pentru 2012, având în vedere şi situaţia pe plan european şi mondial”, a menţionat Tabără. Declaraţiile ministrului nu aduc nicio noutate. Fermierilor din zootehnie li se promisese deja suma de 460 lei pe cap de animal. “Nu vom fi de acord cu această sumă şi nici nu suntem de acord că nu sunt bani pentru subvenţii. Agricultura nu consumă, agricultura produce. Joi ne întâlnim la Bucureşti cu reprezentanţii crescătorilor de bovine din toată ţara şi vom decide planul de acţiune. Dacă nu vom primi 700 de lei pe cap de animal vom trece la acţiuni de protest în masă: cu animalele şi utilajele vom bloca drumurile europene”, a declarat preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Taurine din Constanţa, Cristian Olteanu.

MINISTRU TÂRÂT ÎN INSTANŢĂ DE FERMIERI? Federaţia Agrostar respinge afirmaţiile ministrului Agriculturii potrivit cărora protestele federaţiei ar avea o motivaţie politică. „Federaţia Agrostar a observat că, întotdeauna când protestele au la bază revendicări justificate, singurul argument al ministrului Tabără, în lipsă de soluţii, este că acţiunile au caracter politic”, au declarat reprezentanţii federaţiei, care au adăugat că, în cursul acestei săptămâni, vor analiza stadiul acordării subvenţiilor în agricultură şi vor stabili următoarele acţiuni ale organizaţiei. “Federaţia Agrostar îi solicită ministrului Valeriu Tabară să prezinte dovezi că acţiunile de protest organizate de Agrostar au substrat politic şi să-şi ceară public scuze celor peste 50.000 de membri ai federaţiei care nu fac altceva decât să-şi ceară drepturile pe care le au ca agricultori ai UE, în caz contrar el va fi acţionat în instanţă”, se arată într-un comunicat al federaţiei Agrostar. În plus, reprezentanţii federaţiei reamintesc că au transmis propuneri de rezolvare ale problemelor cu care se confruntă agricultura, întrucât ministerul “nu a avut niciodată soluţii”.