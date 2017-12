Vestul a învins clar Estul în meciul stelelor baschetului american

Selecționata Vestului a învins, scor 192-182, reprezentativa Estului, în All Star Game-ul campionatului nord-american de baschet, meci disputat la New Orleans, notează AFP. Anthony Davis, starul echipei New Orleans Pelicans, a marcat 52 de puncte pentru echipa Vestului, care a dominat fără probleme reprezentativa Estului și s-a impus la o diferență de zece puncte, 192-182. Davis a fost desemnat MVP-ul All Star Game, devenind totodată cel mai prolific baschetbalist din istoria celui mai frumos duel din baschetul profesionist. Vedeta lui Pelicans a doborât recordul deținut de Wilt Charmberlain, care a înscris 42 de puncte, în 1962.

„Am fost de-a dreptul șocat. Sunt foarte fericit că am reușit să primesc titlul de MVP chiar în fața fanilor echipei mele. Băieții au spus că îmi vor dărui mie mingea din acest meci. S-au ținut de cuvânt. A fost un joc extrem de frumos”, a declarat la final Anthony Davis, potrivit AFP.

Defensiva a fost inexistentă la meciul din Smoothie King Arena în prima repriză, când Davis a marcat 22 de puncte, ajutat fiind și de vedeta celor de la Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook, care a încheiat meciul cu 41 de puncte. De asemenea, Kevin Durant s-a remarcat cu 21 de puncte, zece recuperări și tot atâtea pase decisive. Estul a condus cu 53-48 după primele 12 minute, cele 101 puncte marcate reprezentând un record pentru All Star Game în primul sfert, iar la pauza mare, Vestul avea un avantaj de cinci puncte, 97-92. În final s-a terminat 192-182, un meci care a ridicat în picioare întreaga asistență. „Ne-am distrat și sper că le-am oferit fanilor un show frumos”, a declarat Carmelo Anthony, starul lui New York Knicks.