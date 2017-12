Veteranii de război care nu au putut fi împroprietăriți cu terenuri vor fi despăgubiți financiar

19:04:29 / 31 Martie 2017

Imprumut MApN

Tatal meu , Lungu D. Alexandru, plutonier, ranit in razboi in 1942 (piciorul drept anchilozat la genunchi), declarat invalid, a imprumutat Statul Roman cu 3.000 lei la data de 1.08.1944 prin Chitanta 1359032 cu titlul IMPRUMUTUL Apararii Nationale. Decedat in mai 1995. Exista vreo sansa ca Statul Roman sa rascumpere acest imprumut?