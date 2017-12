Veteranul Cristi Şchiopu a început recuperarea

La primul meci din acest sezon, cu Dunărea Giurgiu, în deplasare, pe 23 august, căpitanul Farului, Cristi Şchiopu, s-a accidentat grav, suferind o ruptură a tendonului rotulian de la genunchiul piciorului drept. Trei zile mai tîrziu, veteranul în vîrstă de 36 de ani a fost operat la o clinică privată din Bucureşti, medicii anunţîndu-l că va lipsi de pe teren în jur de şase luni. La trei săptămîni de la intervenţia chirurgicală, Şchiopu a început deja recuperarea, efectuînd ieri primele exerciţii la Spa Center de la Hotelul Iaki din staţiunea Mamaia. “În cele trei săptămîni după operaţie am purtat o proteză la piciorul drept, pentru a-mi imobiliza genunchiul, şi m-am putut deplasa doar cu ajutorul cîrjelor. Am scăpat însă de acest dispozitiv şi am început programul de recuperare. Timp de o lună, voi face, timp de trei ore pe zi, diferite exerciţii pentru a-mi recăpăta mobilitatea genunchiului şi a lucra cu muşchii piciorului drept. Sînt exerciţii în apă, plus un aparat electrostimulator, cu ajutorul căruia se va evita atrofierea muşchilor. După două săptămîni voi merge la control, la doctorii care m-au operat, pentru a vedea cum evoluează recuperarea. Mă bucur că nu mai resimt dureri puternice, iar peste alte trei săptămîni voi putea să merg fără cîrje. Nu ştiu cînd şi dacă voi reveni pe teren. Totul depinde de felul în care se reface genunchiul”, a explicat Şchiopu. Veteranul grupării de pe litoral a mărturisit că este foarte bucuros de revenirea Farului, după un început mai slab de campionat. “Am urmărit toate jocurile din acest campionat şi mi-a părut rău că nu mi-am putut ajuta echipa. Trebuie să mergem înainte însă, şi eu, şi Farul. Mă bucur că au reuşit să-şi revină şi au cîştigat la Snagov, unde au jucat foarte bine. Cu victorii şi în următoarele meciuri de pe teren propriu, putem ajunge pe locurile fruntaşe. Oricum, şansele de promovare sînt intacte, pentru că sîntem abia la începutul campionatului. Cred că tot echipele importante, FC Farul, FCM Bacău şi Sportul Studenţesc, plus Delta Tulcea, se vor lupta pentru promovare. Celelalte, care acum se află în frunte, sînt doar un foc de paie şi se vor stinge pe parcurs”, a explicat Şchiopu, care a lăudat şi evoluţia celor doi fundaşi centrali ai Farului, Paul Papp şi Diogo da Silva: “Au început foarte bine la Constanţa şi sper să o ţină tot aşa”.