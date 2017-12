Veterinarii constănţeni se pregătesc de o posibilă luptă cu gripa aviară

România a fost bîntuită anul trecut de două mari catastrofe, după inundaţiile care au lăsat zeci de mii de oameni fără un acoperiş deasupra capului, urmînd gripa aviară. Reacţia autorităţilor la apariţia virusului ucigaş a venit cu întîrziere, după o carantină care a cuprins aproape toată ţara şi a lăsat gospodăriile fără păsări, România rămînînd astfel fără industrie avicolă. Odată cu reapariţia gripei aviare în Ungaria, atenţia întregii lumi a fost captată de acest subiect, Autoritatea Naţională Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ASVSA) dispunînd direcţiilor judeţene intensificarea măsurilor de control, prin prelevarea probelor şi realizarea examenelor de laborator la nivelul întregii ţări. Această acţiune urmăreşte testarea pregătirii medicilor veterinari, precum şi verificarea îndeplinirii atribuţiilor care ar putea reveni Comandamentelor Antiepizootice judeţene sau locale. Măsura ANSVSA a fost determinată de faptul că o parte din păsările care ar fi trebuit să ajungă în martie au sosit deja pe teritoriul ţării noastre, sporind astfel riscul reapariţiei gripei aviare. "Am primit note de înştiinţare de la ANSVSA şi am demarat un program de supraveghere a stării de sănătate a păsărilor sălbatice şi domestice, prin examene clinice. Au fost efectuate controale la cele două ferme de pe raza judeţului, din Corbu şi Lumina. Vom verifica în special condiţiile de biosecuritate, însă măsura se va aplica şi în gospodăriile individuale. După prelevarea probelor de sînge de la păsări, acestea vor fi analizate în cadrul laboratorului nostru. De asemenea, am refăcut stocurile cu echipamente şi materiale destinate posibilelor acţiuni din focarele de gripă aviară", a declarat directorul adjunct al Direcţiei Sanitar – Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa, Gheorghe Dincă.