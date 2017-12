Vettel, cel mai tânăr triplu campion mondial din F1

Sebastian Vettel este vechiul şi noul campion mondial, germanul reuşind să devină cel mai tânăr triplu campion mondial din istorie, depăşindu-l pe Ayrton Senna! Cursa de ieri, din Brazilia, ultima a sezonului, a fost una plină de peripeţii, cu multe abandonuri, probleme mari pentru Vettel şi final sub safety car! Pole-position i-a revenit lui Hamilton, urmat de Button, Webber, Vettel, Massa, Maldonado, Hulkenberg, Alonso, Raikkonen şi Rosberg. Hamilton pleacă excelent în cursă, urmat de Button, dar în spatele lor Vettel are un start dezastruos, ajungând al zecelea la al doilea viraj, apoi... este lovit din spate de Senna şi ajunge ultimul în clasament la finalul primului tur! Nu era chiar totul pierdut pentru Vettel, pentru că Alonso nu reuşea să avanseze. Surpriza a venit de la Hulkenberg, care s-a luptat de la egal la egal cu cei doi piloţi de la McLaren şi a reuşit să devină lider în T19! Safety car apare pe circuit în T23 după unul din multele acroşaje care au avut loc la Interlagos, fiind nevoie de curăţarea pistei! Plutonul se strînge, cu Vettel reintrat în puncte şi cu Hulkenberg în continuare lider. Pilotul de la Force India a rezistat şi la restart, dar apoi a fost ajuns şi depăşit de Hamilton. Englezul n-a fost mult timp lider, la un duel cu Hulkenberg pentru şefie ajungând în decor şi fiind nevoit să abandoneze. Cum Hulkenberg a fost penalizat, Button s-a trezit lider şi apoi a câştigat lejer ultima cursă a anului, după ce o câştigase şi pe... prima! În spatele său Alonso a terminat al doilea, insuficient pentru a obţine titlul mondial. Cu maşina avariată de la contactul cu Senna, Vettel a reuşit să termine al şaselea, obţinând punctele necasre victoriei finale. Cu două tururi înainte de final, pe o ploaie torenţială, Di Resta a ajuns într-un zid de protecţie, astfel că saftey car a revenit pe circuit, cursa terminându-se sub safety car!

Clasamentul de la Interlagos: 1. J. Button (McLaren-Mercedes) în 1h 45.22:646; 2. F. Alonso (Ferrari) la 02:754; 3. F. Massa (Ferrari) la 03:615; 4. M. Webber (Red Bull); 5. N. Hulkenberg (Force India); 6. S. Vettel (Red Bull); 7. M. Schumacher (Mercedes AMG); 8. J. Verge (Toro Rosso); 9. K. Kobayashi (Sauber); 10. K. Raikkonen (Lotus).

Clasamente finale - piloţi: 1. S. Vettel (Germania) 281p - campion mondial; 2. F. Alonso (Spania) 278p; 3. K. Raikkonen (Finlanda) 207p; 4. L. Hamilton (Anglia) 190p; 5. J. Button (Anglia) 188p; 6. M. Webber (Australia) 179p; 7. F. Massa (Brazilia) 122p; 8. R. Grosjean (Franţa) 96p; 9. N. Rosberg (Germania) 93p; 10. S. Perez (Mexic) 66p; 11. N. Hulkenberg (Germania) 63p; 12. K. Kobayashi (Japonia) 60p; 13. M. Schumacher (Germania) 49p; 14. Di Resta (Scoţia) 46p; 15. P. Maldonado (Venezuela) 45p; 16. B. Senna (Brazilia) 31p; 17. J. Vergne (Franţa) 16p; 18. D. Ricciardo (Australia) 10p.

Clasament echipe: 1. Red Bull 460p - campioană mondială; 2. Ferrari 400p; 3. McLaren-Mercedes 378p; 4. Lotus-Renault 303p; 5. Mercedes AMG 142p; 6. Sauber 126p; 7. Force India 109p; 8. Williams 76p; 9. Toro Rosso 26p.