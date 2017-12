Procesul lui Costel Stoian, de 58 de ani, din Constanţa, bărbatul care a tăiat cordelina unui alpinist ultilitar, a continuat, ieri, la Tribunalul Constanţa, cu audierea mai multor martori. Printre aceştia s-a numărat şi o vecină a lui Stoian, a cărei declaraţie l-a incriminat. „Am auzit toată discuţia dintre Stoian, care era la fereastra apartamentului său, şi băieţii care efectuau lucrări la faţada blocului. Dintre toate vocile implicate în scandal, a lui Stoian se distingea cel mai mult. L-am auzit spunând: „Vezi că poate îţi tai sfoara!”. Am crezut că este o glumă, că omul zice multe la supărare. Apoi, în timp ce băieţii coborau, când au ajuns între etajele II şi III, am văzut cum unul dintre ei a căzut. A venit ambulanţa, poliţia... Am coborât şi eu să văd ce s-a întâmplat şi Stoian era deja acolo. Am auzit de la vecini că Stoian a recunoscut de la început că el a tăiat sfoara muncitorului”, a susţinut martora în faţa instanţei. Celelate persoane audiate de judecător au fost prieteni de familie ai lui Costel Stoian, care au declarat că acesta nu a fost niciodată un om violent şi nu-şi explică ce s-a întâmplat cu el de a făcut un asemenea gest.

A CĂZUT ÎN GOL Conform rechizitoriului, pe 22 octombrie 2011, Stoian s-a supărat pe doi alpinişti utilitari care lucrau la izolarea faţadei blocului în care locuia, de pe strada Dezrobirii, din Constanţa. Muncitorii au intrat în conflict cu Stoian când au ajuns în dreptul apartamentului acestuia situat la etajul al treilea. Bărbatul i-a acuzat pe alpinişti că-i strică izolaţia exterioară a apartamentului şi că îi murdăresc geamurile, ameninţându-i de mai multe ori că le va tăia corzile. În timp ce colegul victimei a rămas la nivelul apartamentului lui Stoian şi a continuat să discute în contradictoriu cu acesta, victima, Gligore Ilea, de 31 de ani, din Constanţa, a început să coboare. La un moment dat, Stoian, s-a retras de la geam, însă a revenit cu un cuţit şi a tăiat cordelina cu care era ancorat Ilea. Acesta s-a prăbuşit în gol, de la o înălţime de 7,5 - 8 metri, lovind în cădere un cablu de internet, ceea ce a determinat schimbarea poziţiei corpului şi atenuarea impactului. El a fost transportat la spital, unde a rămas internat.