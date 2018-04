Vezi când se opresc precipitațiile mixte la Constanța!

Meteorologii anunță în continuare vreme mohorâtă la Constanța, cu precipitații mixte și temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei. Astfel, joi, 22 martie, temperaturile maxime sunt cuprinse între -2 și 2 grade C, în vreme ce minimele se vor situa în intervalul -4 și 1 grad C; sunt anunțate precipitații mixte. Nici vineri, 23 martie, vremea nu va cunoaște o ameliorare; temperaturile maxime vor fi cuprinse între -1 și 4 grade C, iar minimele vor fi între -5 și 0 grade C; vor continua precipitațiile mixte. Sâmbătă, 24 martie, s-ar părea că precipitațiile se opresc, ba chiar vom vedea și razele soarelui printre nori; temperaturile maxime vor fi cuprinse între -1 și 5 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -4 și 0 grade C. Vom reveni cu eventualele modificări ale vremii anunțate de meteorologi.