Vezi când vor fi minime de 10 grade C!

Nu scăpăm de vreme rea, avertizează meteorologii! Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prelungit, până în această seară, la ora 20.00, informarea care vizează instabilitate atmosferică accentuată în toată țara. Potrivit ANM, vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse care vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu aspect de vijelie și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 15... 20 l/mp și izolat 30... 40 l/mp, se arată în informare. Astăzi, în Dobrogea, sunt posibile ploi și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 şi 27 de grade C, iar cele minime între 14 şi 18 grade C. Mâine, maximele se vor încadra între 21 și 27 grade C, iar minimele între 12 și 16 grade C. Joi, 28 mai, temperaturile vor scădea brusc, așa că maxima nu va trece de 22 de grade C. Minimele se vor situa între 10 și 14 grade C.

CUM VA FI VREMEA? În toată regiunea Dobrogei, în următoarele 2 săptămâni, vremea va fi apropiată de regimul termic normal, cu maxime în jurul valorii de 24 de grade C, cu excepția zilelor de 28 și 29 mai, când vor fi de 20 - 21 de grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 13 și 15 grade Celsius. Ploi slabe, pe arii restrânse, vor fi între 26 și 28 mai și posibil în jurul datei de 2 iunie.