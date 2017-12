Vezi care sunt alimentele care ajută la păstrarea sănătății vederii!

Vreți să aveți o vedere cât mai bună pentru mult timp? Pe lângă faptul că nu trebuie să stați prea mult timp cu ochii în calculator și, mai nou, în telefoane sau tablete, trebuie să știți că un rol foarte important îl are și alimentația. Unele substanțe pot încetini îmbătrânirea ochiului și a țesuturilor sale, potrivit lefigaro.fr, citat de Agerpres. Este cazul vitaminei A, prezentă în celulele retinei. Ea este indispensabilă pentru vedere, mai ales a celei din timpul nopții. Vitamina A se găsește în unt, produse lactate, organe, ouă. La fel de important este și consumul de morcovi, legume verzi, roșii și portocalii, betacarotenul din aceste alimente colorate furnizând vitamina A. De asemenea, un aport ridicat de vitamina C reduce riscul dezvoltării unor patologii oculare, îndeosebi a cataractei și a degenerescenței maculare legate de vârstă (DMLV). Vitamina C este cunoscută pentru virtuțile sale antioxidante, benefice împotriva stresului oxidativ, care atacă cristalinul. „Se recomandă pentru prevenirea apariției cataractei, care se caracterizează printr-o opacizare progresivă a cristalinului“, arată dr. Jean-Michel Lecerf, medic nutriționist la Institutul Pasteur din Lille. Prin urmare, citricele, fructele kiwi, ardeii și broccoli nu trebuie să lipsească din alimentație. Alți aliați împotriva îmbătrânirii oculare sunt anumiți carotenoizi, pigmenți galbeni sau portocalii care dau culoare fructelor și legumelor, și ei recunoscuți pentru proprietățile lor antioxidante. Luteina și zeaxantina (din morcovi, porumb, ardei, citrice, spanac, varză) protejează centrul retinei (macula) de oxidarea de către radicali liberi și filtrează razele ultraviolete, agresive pentru ochi. Ele contribuie astfel la prevenirea cataractei și a DMLV. O alimentație bogată în omega 3, care se găsește, între altele, în peștele gras și în uleiul de rapiță sau de nuci, ajută la combaterea apariției patologiilor menționate. „Acizi grași polisaturați, cunoscuți mai ales pentru efectele lor pozitive asupra sistemului cardiovascular, se găsesc din abundență în retină. Ei trebuie însă reînnoiți pentru o activitate vizuală bună“, adaugă nutriționistul. Alți antioxidanți benefici pentru celulele vizuale sunt zincul (din scoici și stridii) și vitamina E (din uleiul de floarea-soarelui, nuci, gălbenușul de ou ). „Un studiu amplu început acum șase ani arată că un supliment de vitamina C și E, betacaroten, zinc și cupru duce la reducerea cu 25% a riscului de evoluție a DMLV la pacienții care au boala“, afirmă Jean-Michel Lecerf.