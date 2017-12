Vezi cum va fi vremea în următoarele 3 zile la Constanța!

Pentru următoarele 3 zile meteorologii anunță vreme schimbătoare la Constanța; va fi și soare, dar va și ploua. Astfel, miercuri, 17 mai, sunt anunțate și precipitații, dar vom vedea și razele soarelui printre nori. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 22 de grade C, iar minimele se vor situa între 8 și 12 grade C. Joi, 18 mai, prognoza meteo arată că vom scăpa de precipitații. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în intervalul 16 și 21 de grade C, iar minimele vor fi între 8 și 12 grade C. Vineri, 19 mai, în schimb, sunt anunțate din nou ploi. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 22 de grade C, iar minimele între 8 și 12 grade C.