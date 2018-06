Vezi situația vaccinurilor în România!

Încă de la finele lunii trecute a început livrarea către direcțiile de sănătate publică a 410.000 de doze de vaccin ROR (rujeolă, oreion, rubeolă) pentru imunizarea copiilor eligibili la vaccinare, dar și a celor restanți, conform calendarului. Joi, 7 iunie, s-a încheiat procesul de livrare a celor 198.000 de doze de vaccin hepatitic B, care se utilizează în maternități pentru imunizarea nou-născuților, transmite Ministerul Sănătății într-un comunicat. De asemenea, până la sfârșitul lunii iunie, direcțiile de sănătate publică vor primi 225.000 de doze de vaccin hexavalent pentru a fi distribuite medicilor de familie. Următoarea tranșă de livrare a vaccinului DTPa (diftero-tetanos) este preconizată în a doua parte a acestui an, astfel încât să asigure continuitate în aprovizionare cu acest tip de vaccin la nivel național. “În cazurile copiilor in care nu a fost respectat Calendarul Național de Vaccinare, conducerea Ministerului Sănătății este preocupată ca aceștia să fie recuperați, astfel încât să ajungă la schema de imunizare completă. În această vară, Ministerul Sănătății, în colaborare cu OMS și UNICEF, intenționează să realizeze o campanie de creștere a gradului de vaccinare ROR în comunitățile vulnerabile. Precizăm că raportarea stocurilor de vaccinuri existente în cabinetele medicilor de familie se realizează lunar către Direcțiile de Sănătate Publică Județene și a Municipiului București, astfel încât până 15 a fiecarei luni, Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile are situația stocurilor la nivel național pentru luna anterioară, conform prevederilor OMS nr. 377/2017″, potrivit MS.

Conform ultimei raportări lunare a CNSCBT, la 30.04.2018 situația stocurilor de vaccinuri la nivel național era următoarea: Hepatitic B - 11.696 de doze; ROR - 56.413 de doze; Hexavalent - 61.359; DTPa- 40.969 de doze.

“De asemenea, precizăm că, la nivelul MS, direcțiile de sănătate publică au la dispoziție o platformă online unde raportează săptămanal stocurile de vaccinuri aflate în depozitele DSP județene. Această raportare nu cuprinde numărul de doze de vaccin aflate la medicii de familie și este utilizată de către reprezentanții direcțiilor de sănătate publică pentru a identifică posibilitatea de relocare a stocurilor, atunci când este necesară”, transmite MS.

La 6.06.2018, situația stocurilor raportate prin platforma online era următoarea: 34.538 de doze Vaccin Hepatitic B; 2.241 de doze ROR; 6.081 de doze Hexavalent; 3.568 de doze DTPa.

“Menționăm că, în medie, în fiecare lună sunt vaccinati ROR aproximativ 30.000 de copii, astfel încât din cele 56.413 de doze de vaccin existente în stoc la 30 aprilie 2018, estimăm că astăzi mai există în cabinetele medicilor de familie aproximativ 20.000 de doze, la care se adaugă cele 2.241 de doze raportate de DSP-uri pe platforma online”, se arată în comunicat. “Voi lua toate măsurile necesare astfel încât să asigurăm continuitate în aprovizionarea cu vaccinuri în viitor. Sunt necesare proceduri mai clare și clauze care să permită derularea contractelor cadru astfel încât să nu ne mai confruntăm cu situații limită într-o problema atât de importantă precum respectarea Calendarului National de Vaccinare”, a declarat ministrul Sănătății, Sorina Pintea.