Vița-de-vie ”Tunetul lui Dumnezeu”, împotriva cancerului pancreatic

În lupta cu distrugerea celulelor maligne (canceroase) se află și multe produse naturiste, pe lângă cele pe bază de chimicale. Cercetătorii au descoperit că un extract din planta medicinală ”lei gong teng” care crește în China, cunoscută sub numele științific de ”Tirpterygium wilforii” și sub cel popular de vița-de-vie ”Tunetul lui Dumnezeu”, ar putea fi folosit pentru a trata cancerul pancreatic, rezultatele studiului fiind publicate în „American Journal of Physiology - Gastrointestinal and Liver Physiology“. Diagnosticul de cancer pancreatic, a patra cauză a celor mai frecvente decese cauzate de cancer în SUA, poate fi devastator, notează AsianScientist.com, care prezintă rezultatele studiului. Datorită, în parte, replicării celulelor și creșterii tumorii agresive, cancerul pancreatic progresează rapid și are o rată scăzută de supraviețuire, de cinci ani (mai puțin de 5%). O proteină numită GRP78, care protejează celulele de dispariție, este mai abundentă în celulele și țesuturile canceroase decât în organele normale și joacă rolul de a ajuta să supraviețuiască și să prospere celulele cancerului de pancreas. Pe de altă parte, s-a dovedit deja că triptolidul, un extract din vița-de-vie „Tunetul lui Dumnezeu”, folosit în medicina chineză tradițională, are un efect negativ asupra viabilității celulelor de cancer pancreatic, blocând creșterea și răspândirea lor. În acest studiu condus de dr. Ashok Saluja, cercetătorii au observat efectele triptolidului asupra celulelor și țesuturilor afectate de cancerul de pancreas și au descoperit că se ajunge la moartea celulelor defecte. Studiul arată că, deși GRP78 conferă un avantaj în supraviețuirea celulelor tumorale, expunerea prelungită la triptolid induce stresul cronic la nivelul reticulului endoplasmatic, ceea ce duce, în cele din urmă, la moartea celulelor canceroase, subliniază AsianScientist.com.