Viață pentru o minune!

Are 10 luni, o cheamă Olivia Nicola și este copilul mult-așteptat de familia Dehelean. Deși a venit pe lume după o sarcină cu destule probleme, „micul fulg de nea”, așa cum o alintă mama, s-a născut cu o maladie ce îi afectează creierul. Conform medicilor, micuța suferă de paralizie cerebrală într-un stadiu avansat. Cu toate acestea, micuța Olivia este o adevărată luptătoare. S-a încăpățânat să trăiască, deși problemele de la naștere s-au ținut lanț: a intrat în convulsii, a făcut hemoragie cerebrală și avea o infecție puternică în corp, care îi punea în pericol viața. Unele dintre probleme le-a trecut cu bine, însă ultimul diagnostic al medicilor a fost foarte greu de suportat: encefalomalacie multichistică, adică porțiuni din creier fără activitate. Singura ei șansă, care tinde spre o viață normală, o reprezintă o serie lungă de terapii foarte costisitoare. La ora actuală, micuța face terapie Vojta, hidroterapie, kinetoterapie clasică și stimulare vizuală și senzorială. Rezultatele au început să se vadă și sunt semnificative. În continuare, fetița trebuie să facă oxigenoterapie, care ar putea avea efecte pozitive asupra stării sale, în sensul în care ar ajuta-o foarte mult să asimileze informația din kinetoterapie. Singura clinică din țară care face oxigenoterapie este Clinica de medicină hiperbară, iar fetița are nevoie de 40 de ședințe pe an, care costă 400 de lei fiecare. Mai mult decât atât, medicii au recomandat și alte terapii de recuperare, la Clinica de recuperare internațională din Ucraina, care costă peste 10.000 de euro pe an. În acest sens, Asociația “Salvează o inimă” a demarat o urgentă campanie de strângere de fonduri pentru a-i oferi Oliviei o șansă la o viață normală. Donațiile pot fi făcute pe platforma de donații online https://salveazaoinima.ro/campaigns/olivia-nicola-dehelean/ sau în conturile bancare deschise pe numele mamei, Magdalena Dehelean: cont RO12BTRL03601201U23981XX (Lei) și RO84BTRL03604201U23981XX (Euro). “Mi-am dorit-o foarte mult, mai ales că am pierdut o sarcină înainte și când am aflat că o să o avem pe Olivia am zis că s-a împlinit visul nostru. E viața mea, e tot! Pentru ea trăiesc, pentru ea aș face orice. Totul este dedicat ei, de dimineață până seara, noaptea inclusiv, cu râs, cu plâns. Medicii ne-au asigurat că totul o să fie bine, în două-trei luni totul o să se remedieze și noi am trăit cu speranța asta până am ajuns să facem o ecografie și totul s-a năruit. Doctorii ne-au spus că are chisturi pe creier, că nu se știe cum va evolua boala ei, dacă va fi un copil normal sau nu. Trebuie să facem diverse ședințe de terapie, de kinetoterapie, acum facem și hidroterapie. Noi sperăm să se facă bine, deja vedem primele semne de însănătoșire și ne dorim foarte mult ca într-o zi să fie și ea un copil normal”, declară Magdalena Dehelean, mama Oliviei.