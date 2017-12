Viaţa actorului Steve McQueen, ecranizată

Un film biografic care va prezenta anii petrecuţi la Hollywood de regretatul actor, poreclit „King of Cool”, va fi ecranizat în curînd. Producătorii Michael Cerenzie şi Christine Peters au achiziţionat drepturile pentru ecranizarea biografiei „Steve McQueen: Portrait of an American Rebel”, publicată, în 2008, de Marshall Terrill. Filmul va avea în vedere cariera în cinematografie a lui Steve McQueen, care a debutat în 1956, cu un rol în filmul „Cineva acolo sus mă iubeşte”. Biografia scrisă de Marshall Terrill relatează şi viaţa de dincolo de ecran a lui Steve McQueen, căruia îi plăceau maşinile sport, motocicletele şi drogurile. Actorul a fost căsătorit de trei ori şi a avut o relaţie furtunoasă cu Ali McGraw, devenită celebră pentru rolul ei din filmul „Love Story” în 1970. Viaţa sa are însă destule necunoscute. De exemplu, foarte puţini ştiu că se afla în fruntea listei celebrităţilor pe care psihopatul Charles Manson vroia să le ucidă. Chiar în fatidica noapte în care Sharon Tate, fosta soţie a lui Roman Polanski, a fost asasinată Steve McQuinn fusese invitat să ia cina la reşedinţa cuplului, numai că o întîlnire cu o femeie misterioasă l-a făcut să nu mai onoreze invitaţia pe ultima sută de metri. Întîlnirea i-a salvat viaţa, iar de atunci a purtat mereu, bine ascunsă, o armă pentru a se apăra de orice atac. A fost apoi unul dintre bărbaţii care au purtat sicriul lui Bruce Lee la funeraliile acestuia.

Steve McQueen a fost numit „King of Cool” pentru modul nonşalant în care şi-a interpretat personajele. Actorul a jucat în filme precum „Cei şapte magnifici” în 1960, „Marea evadare” în 1963, „Inspectorul Bullitt” în 1968, „Cincinnati Kid” în 1965 şi „Papillon” în 1973 şi a fost nominalizat la premiile Oscar pentru rolul din drama de război „The Sand Pebbles / Canoniera de pe Yangtze” în 1966.

Fumător înrăit, a fost diagnosticat cu mesoteliom, o formă de cancer la plămîni în 1980, dar a ţinut secretă starea sa de sănătate pînă cu o lună înainte de moartea sa. Steve McQueen a murit pe data de 7 noiembrie 1980 într-un spital din oraşul mexican Juarez, în urma unui atac de cord, la 24 de ore după o operaţie efectuată cu succes pentru îndepărtarea mai multor tumori canceroase din stomac. Doctorul care a efectuat intervenţia a precizat apoi că plămînul său drept era cuprins total de cancer şi sfîrşitul era inevitabil. Steve McQueen a intrat în legendă la numai 50 de ani. Prietenul său actorul şi regizorul britanic Richard Attenborough a afirmat că Steve McQueen ar fi intrat în istorie drept cel mai mare actor al tuturor timpurilor după Spencer Tracy dacă ar fi trăit mai mult.