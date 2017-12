Viaţa Andradei depinde de 150.000 de euro

Viaţa unei tinere de 21 de ani, din Eforie Nord, depinde de 150.000 de euro. Andrada Broască a fost diagnosticată cu leucemie acută mielomonocitară, iar medicii i-au spus că numai un transplant de măduvă o poate salva. Boala a fost descoperită în octombrie 2011, când părinţii au dus-o pe Andrada la un medic stomatolog pentru că i se umflaseră gingiile. „Medicul a programat-o pentru operaţie pentru că a spus că îi cresc măsele de minte şi trebuie să o opereze, să le extragă. Am mers şi am făcut câteva analize la spital şi atunci am descoperit că este vorba despre leucemie. Dacă o lăsam să se opereze, fata mea putea să moară din cauza unei hemoragii”, a declarat mama fetei, Lucia Broască. La câteva zile după diagnosticare, Andrada a urmat cura cu citostatisce la Spitalul Universitar din Capitală. Tratamentul a durat şase luni. După tot acest chin, analizele au ieşit foarte bine, motiv pentru speranţe şi planuri de viitor. Andrada a reuşit să se mobilizeze şi s-a întors la Facultatea de Farmacie, unde era studentă în anul II. A învăţat din greu şi a reuşit să recupereze timpul în care a lipsit de la cursuri şi examene. Fericirea şi optimismul ei şi al familiei au durat numai două luni. Boala a recidivat. „La începutul acestei luni, ne-a spus că vrea să-şi repete analizele pentru că i-au apărut nişte afte în gură. În mod normal, ar fi trebuit să repete aceste analize în octombrie. Am mers, pentru liniştea noastră... ”, a povestit, copleşit, tatăl ei, Viorel Broască. Temerile fetei s-au adeverit: boala a recidivat. Săptămâna viitoare va începe o nouă cură cu citostatice, iar medicii i-au spus că unica ei şansă este un transplant de măduvă care nu se poate face în România.

TIMPUL ESTE DE NEOPRIT. LA FEL ŞI BOALA Citostaticul pe care Andrada trebuie să-l facă nu a fost de găsit în ţară, aşa că părinţii trebuie să-l cumpere din Austria sau Ungaria. Un miligram de soluţie citostatică poate costa între 100 şi 300 de lei, iar fata are nevoie de 36 de grame pentru o singură cură. „Am făcut rost de 11 grame. Restul trebuie să-l cumpărăm. Cura aceasta este extrem de importantă pentru că transplantul trebuie făcut pe un organism curat, fără mieloblaşti. Transplantul trebuie realizat cât mai repede. Este urgent, nu mai avem timp. Fata mea visează în fiecare seară că este în spital, că va muri. Nu vrea să moară. Vrea să trăiască, să se bucure de viaţă, de prieteni. Una dintre cele mai mari dorinţe ale ei este să termine facultatea”, a spus, printre lacrimi, mama tinerei. Pentru ca Andrada să trăiască şi să-şi împlinească visele are nevoie de tot ajutorul pe care noi i-l putem oferi. În Israel, de pildă, un astfel de transplant de măduvă ajunge la cel puţin 150.000 de euro. Familia nu are cum să facă rost de aceşti bani într-un timp scurt, iar boala ei nu aşteaptă. Părinţii au împânzit oraşul cu afişe în care scriu trista poveste, dar nu este suficient. O putem ajuta pe Andrada donând atât cât putem. Pentru ea au fost deschise următoarele conturi la Banca Transilvania: în lei - RO53BTRL014012017753 51XX şi în euro - RO02BTRL0140775351XX BTRLRO22.