O agenţie de recrutare din Germania derulează o campanie inedită de publicitate, pentru a încuraja oamenii să îşi schimbe locul de muncă, reclamele arătând că activitatea mai multor aparate folosite zilnic, precum bancomatele şi automatele cu produse alimentare, este îndeplinită, de fapt, de oameni care stau în interiorul lor. Folosind sloganul ”Life’s too short for the wrong job / Viaţa e prea scurtă pentru locul de muncă greşit”, agenţia germană Jobsintown.de derulează campania din 2005. Unul dintre cele mai neobişnuite postere arată posteriorul unui bărbat, marcat cu eticheta ”Există moduri mai bune de a face carieră” şi o mulţime de oameni care se îngrămădesc spre o intrare strategic plasată în mijlocul posterului. Un alt afiş arată un muzician care cântă la mai multe instrumente, înghesuit într-un tonomat, aşteptând răbdător ca o femeie să aleagă un cântec pe care vrea să îl audă. O a treia reclamă prezintă o femeie chinuindu-se să spele de mână hainele unui tânăr, în spaţiul strâmtorat din interiorul unei maşini de spălat dintr-o spălătorie publică. Într-un alt poster, o maşină pentru copii dintr-un loc de joacă este radiografiată pentru a scoate la iveală că acela care o pune în mişcare este un bărbat, vizibil chinuit şi chiar rănit din cauza muncii.

Concepută de agenţia de publicitate Scholz & Friends Berlin, campania a câştigat diferite premii de-a lungul anilor, având ca scop să determine oamenii nefericiţi la locul de muncă actual să pornească în căutarea unei noi cariere.