Viaţa în eroare

Militarii români care luptă în afara ţării trebuie să strângă şi ei din dinţi. Odată aflaţi în faţa gloanţelor inamice, să aibă grijă ca nu cumva să moară, pentru că mai marii ţării pentru care îşi riscă viaţa au omis să includă în bugetul pentru 2010 şi sumele pentru asigurările de viaţă. Ce să-i faci, este criză şi trebuie să ne asumăm cu toţi riscuri. Dacă tot românul sacrifică ce are de sacrificat pentru a subzista, familiile militarilor care, Doamne fereşte, îşi pierd viaţa în teatrele de operaţiuni de pe mapamond, ar trebui şi ele, după mintea guvernanţilor, să sacrifice despăgubirile financiare la care ar fi îndrituite. De dragul patriei mumă… De cum a ajuns în presă problema, Ministerul de Finanţe şi cel al Apărării au anunţat că ar fi vorba despre o simplă eroare de redactare şi că sumele pentru asigurările de viaţă ar fi prinse în alte colţuri ale bugetului. Şi, dacă nu sunt banii, cum ar suna scrisoarea funebră din partea autorităţilor române: “Vă anunţăm cu regret că fiul dvs a pierit pentru patrie pe câmpul de luptă X. Ţara şi tovarăşii Băsescu&Boc vă mulţumesc. PS: Dintr-o regretabilă eroare, sumele pe care ţara recunoscătoare trebuia să vi le aloce pentru greaua pierdere nu vor ajunge niciodată la dumneavoastră pentru că nu au fost cuprinse în buget”. Greşeala este omenească, ar zice unii... Dar nu se explică de ce contabilii guvernamentali nu greşesc niciodată atunci când este vorba despre bugetele instituţiilor importante pentru „împărăţie”. Cotroceniul lui Băsescu are mai mulţi bani în anul de criză 2010 decât anul trecut. STS, instituţie asupra căruia a fost aruncată bănuiala că a participat la mult discutata fraudare a alegerilor prezidenţiale are un buget cu 40% mai mare decât anul trecut. Şi mai sunt numeroase servicii care au mai mulţi bani în timp ce Guvernul, sub pretextul crizei, anunţă concedieri masive, îngheaţă salarii şi pensii. Vorba ceea: În timp de criză se mai şi moare... Pentru că unii trebuie să trăiască, aş adăuga.