Viaţa în PNL, cu şi fără Becali

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, luni, că în situaţia în care USL va pierde alegerile parlamentare acest lucru nu se va întâmpla din cauza lui George Becali. „Nimeni nu e vinovat singur, nimeni nu are merite singur într-o asemenea construcţie”, a susţinut Antonescu. Preşedintele PNL a afirmat că europarlamentarul Gigi Becali, cu calităţile şi defectele lui, nu a furat din banul public al acestei ţări, pentru că, între altele, nici nu a avut ocazia, nu a guvernat. „Nu e Gigi Becali un capăt de ţară”, a adăugat Antonescu. Liderul liberal a spus că încearcă, alături de preşedintele PSD, să ofere „o platformă” şi „o forţă politică”, pentru a conduce România în următorii patru ani pe direcţii majore. Antonescu a mai afirmat că Becali are un discurs care pentru o anumită parte a electoratului „are relevanţă” mai mare decât o are chiar el sau Victor Ponta. (T.I.)