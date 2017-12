Viaţa lui Dragoş costă 30.000 de euro! Statul român i-a refuzat dreptul de a trăi!

Vă prezentăm mai jos scrisoarea cutremurătoare a unui profesor din Galaţi care încearcă să salveze viaţa elevului său Dragoş, un tânăr de 17 ani, care se luptă cu una dintre cele mai cumplite dintre toate bolile posibile, cancerul. Statul român a refuzat să-i salveze viaţa lui Dragoş, căci costa 30.000 de euro. O sumă posibilă, printr-un efort comun.

“Dragoş este elev în clasa a XI-a, profilul arhitectură, al Liceului de Arte “Dimitrie Cuclin” din Galaţi. Dragoş este elevul meu. Unul dintre cei mai buni şi mai spectaculoşi elevi pe care i-am avut vreodată. Pe lângă faptul că desenează dumnezeieşte, Dragoş este un tânăr ale cărui bunătate şi statură morală mă umilesc. Mă fac să mă simt meschin şi mic, aşa cum stau în coconul meu zilnic de interese, numărând bani de pâine, bani de rate şi bani de alte lucruri care nu contează. În cea mai bună dintre lumile posibile, Dragoş şi-ar face planuri de facultate, planuri cu prietenii, planuri cu fetele. Iar astea ar fi singurele lui griji. Copilul acesta este însă bolnav, diagnosticat cu cancer de când avea zece ani. În cei şapte ani de boală, şi-a dus cumplita suferinţă în linişte şi cu demnitate. Vorbim des, are o inteligenţă incisivă şi răscolitoare, mă întreabă, caută, emană curiozitate şi poftă de viaţă. De-a lungul timpului mi-a spus multe lucruri, însă doar recent am aflat de boala lui. Există o pudoare a suferinţei, pe care am întâlnit-o doar la oamenii cu adevărat luminoşi. Dragoş nu mi-a povestit nicidată nimic despre nopţile lui de groază şi nesomn, despre oroarea chimio-terapiilor nesfârşite, nici despre medicii de la Cluj care îl iubesc ca pe copilul lor, nici despre desenele cu care le-a împânzit holul clinicii. Am făcut facultatea la Cluj, am stat deseori în trenul care pe el îl duce către locul unde îi vor răscoli boala. Dragoş nu m-a anunţat niciodată nici când a trecut de la agonie la extaz şi apoi, invariabil, din nou la agonie. Nu mi-a povestit nici de momentul în care a aflat că e bolnav, nici de momentul în care te aşezi sub razele care te ucid, dar injectează în tine şi speranţa, nici despre momentul în care i s-a explicat că singura şansă (cum o fi să ai 17 ani şi să ţi se explice care îţi este ultima şansă?) este să încerce un tratament revoluţionar, care se face în doar câteva locuri din lume (tratament cu protoni, la o clinică din München). Şi că această şansă face 30.000 de euro. Nu mi-a spus nici cum e să fii trimis de o autoritate a statului român (Casa de Asigurări de Sănătate) să alcătuieşti un dosar (lucru pentru care faci noi drumuri la Cluj şi pierzi noi nopţi gândindu-te la moarte) pentru ca, după săptămâni întregi, să ţi se spună că n-ai avut niciun moment nicio şansă, pentru că tratamentul tău nici nu se află în nomenclatorul oficial al tratamentelor potenţial decontabile… N-am ştiut enorm de multe despre Dragoş, pentru că acest copil serios şi bun şi-a ascuns suferinţa, aşa cum ai ascunde o pată pe cămaşă. Pentru a nu ne indispune. Sunt un profesor oarecare, dintr-un oraş oarecare, vorbindu-vă despre un tânăr pe care nu-l cunoaşteţi. Nu ştiu care sunt şansele să obţin ajutorul dumneavoastră, dar ştiu că nu am timp şi că trebuie să fac tot ce pot pentru a-l ajuta. Şi mai ştiu şi că binele este improbabil, dar că reflectă tot ce e mai bun în noi. Şi tocmai de aceea, e rar şi nepreţuit. De aceea, vă rog din suflet să îl ajutaţi. Dacă vi se pare insuportabil ca un copil să depindă de o sumă care pentru alţii este derizorie, ajutaţi-l. Dacă vi se pare inacceptabil ca statul să îşi bată joc de încă un tânăr, ajutaţi-l. Dacă sunteţi între cei 90% care spun că au un Dumnezeu în care să creadă, ajutaţi-l. Vă mulţumesc din suflet în numele lui!”

Prof. Doru Căstăian

Liceul de Arte “Dimitrie Cuclin” Galaţi

SCURT ISTORIC MEDICAL Diagnosticat în 2007 cu tumoră neuroectodermală (cancer la nas); are 24 de cicluri de tratament cu cobalt încheiate; în 2010 boala a recidivat, tratamentul clasic a devenit insuficient; cazul său a fost transmis de medicii clujeni către omologii săi de la Rinecker Proton Therapy Center (München, Germania); cazul a fost acceptat, dar intervenţia costă 30.000 de euro; după câteva săptămâni de “analiză a dosarului”, finanţarea i-a fost refuzată de statul român.

Mai multe detalii şi conturile în care puteţi contribui le puteţi afla accesând link-ul următor: http://www.simonatache.ro/2014/02/28/un-profesor-din-galati-cere-ajutor-pentru-unul-dintre-elevii-sai/