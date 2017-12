Viaţa lui Michael Jackson, pusă în scenă de Cirque du Soleil

Cirque du Soleil va pune în scenă un spectacol inspirat din viaţa lui Michael Jackson, a cărui coloană sonoră va conţine piesele regelui muzicii pop, decedat în iunie 2009. Executorii testamentului lui Michael Jackson, John Branca şi John McLain, au semnat un acord care va permite companiei Cirque du Soleil, cu sediul general în Montréal, să pună în scenă un spectacol care va fi prezentat în cadrul unui turneu în SUA, în anul 2011. Potrivit comunicatului emis de Cirque du Soleil, spectacolul se va ”stabili” apoi în deşertul Nevada, în Las Vegas, capitala americană a jocurilor de noroc şi a spectacolelor de divertisment, la sfârşitul anului 2012.

”Michael Jackson era regele muzicii pop, un artist excepţional, atât atemporal, cât şi contemporan. În materie de creativitate, acest proiect reprezintă un adevărat summum”, a declarat Guy Laliberté, fondatorul companiei Cirque du Soleil. ”Folosind tehnologii de vârf, le vom propune spectatorilor o nouă experienţă Cirque du Soleil, care va fi nu doar demnă de Michael, ci va fi şi complet diferită de tot ceea ce am realizat până acum”, a adăugat Guy Laliberté. Katherine Jackson, mama cântăreţului, a declarat că ”familia Jackson este încântată de faptul că Cirque du Soleil doreşte să îi aducă un omagiu lui Michael Jackson într-o manieră atât de semnificativă”.

Michael Jackson a încetat din viaţă pe 25 iunie, în Los Angeles, la vârsta de 50 de ani, în urma unei supradoze de medicamente. Institutul de Medicină Legală din Los Angeles a stabilit că moartea lui Michael Jackson a fost provocată de o supradoză de propofol, un anestezic puternic, în combinaţie cu alte două sedative, administrate starului pentru a-l ajuta să adoarmă. Propofolul, comercializat în stare lichidă, trebuie administrat doar în spitale şi sub stricta supraveghere a medicilor anestezişti. Pacienţii necesită monitorizare permanentă, deoarece acest medicament produce o încetinire a respiraţiei, o scădere a ritmului cardiac şi coboară tensiunea arterială, această combinaţie de factori fiind, în anumite cazuri, fatală. La începutul acestui an, Conrad Murray, fostul medic personal al starului, a fost pus sub acuzaţie pentru omucidere. Dacă va fi găsit vinovat, Conrad Murray riscă să îşi petreacă următorii cinci ani în închisoare.

Compania Cirque du Soleil a fost înfiinţată în 1984. În prezent, aceasta numără peste 4.000 de angajaţi, dintre care peste 1.000 sunt artişti profesionişti de circ, care provin din peste 40 de ţări, inclusiv România.