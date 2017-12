Viaţa lui Paul McCartney, subiect de bandă desenată

Decizia cântăreţului Paul McCartney de a părăsi trupa The Beatles şi de a-şi construi o carieră solo reprezintă subiectul unui volum de benzi desenate care doreşte să le ofere fanilor o nouă perspectivă despre destrămarea celebrului grup britanic. Intitulat ”Paul McCartney: Carry that Weight”, acest volum de 24 de pagini reprezintă cea de-a treia carte pe care editura americană Bluewater Productions o publică despre trupa The Beatles, care s-a destrămat în anul 1970. Deşi editura americană l-a contactat pe Paul McCartney, acesta nu a contribuit la realizarea volumului de benzi desenate. Acesta a fost lansat şi în format digital, fiind disponibil în magazinele americane începând de ieri.

Speculaţiile despre faptele care au determinat destrămarea grupului britanic variază de la diferenţe artistice la dispute de ordin legal între membrii trupei britanice, la căsătoria solistului John Lennon cu artista niponă Yoko Ono. Paul McCartney a declarat că grupul The Beatles, din care au mai făcut parte George Harrison şi Ringo Starr, era deja pe cale să se destrame atunci când John Lennon a cunoscut-o pe Yoko Ono. După ce a părăsit trupa The Beatles, Paul McCartney şi-a construit o carieră solo de succes şi a înfiinţat grupul Wings, alături de prima lui soţie, Linda McCartney.