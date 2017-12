Analia Selis, interpreta de origine argentiniană, va reveni, în curînd, în atenţia fanilor săi cu un nou videoclip la piesa „A la ronda ronda”. Povestea clipului este simplă: două personaje care au vieţi paralele, dar au fost împreună odată, nu reuşesc să se desprindă de trecut. De fapt, ideea clipului a fost dată chiar de viaţa artistei. „Nu ştiam unde o să ajung cînd am spus `yo no soy de aquí y no soy de allá`. Viaţa mea se învîrte

în tot felul de întîmplări neprevăzute şi singurul lucru care mă face să cred că am control asupra vieţii mele este acea voce interioară pe care am ştiut tot timpul să o ascult”, a declarat Analia Selis.

Videoclipul piesei „A la ronda ronda” a fost filmat cu o cameră care se roteşte, surprinzînd, pe rînd, aspecte din viaţa fiecărui personaj. „A la ronda ronda” înseamnă în spaniolă „dansează în cerc”.

Materialul a fost regizat de Dragoş Buliga şi de Iulian Moga. Ca la orice filmări, nu au lipsit întîmplările amuzante, una dintre acestea fiind căţeluşul care trebuia să apară în clip şi care, exact atunci cînd trebuia să fie filmat, a adormit.

Noul videoclip al Analiei Selis va putea fi vizionat peste cîteva zile pe posturile de televiziune de specialitate.