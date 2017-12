Viaţa Papei Francisc, într-o carte de benzi desenate

Viața Suveranului Pontif este celebrată, în prag de Paşte catolic, în cartea de benzi desenate de 25 de pagini ”Faith Series: the Life of Pope Francis”, care povestește copilăria şi instruirea lui Jorge Mario Bergoglio până la învestirea lui drept suveran al Bicericii Catolice.

Volumul, publicat la editura Storm Comics/Bluewater, este a doua carte de benzi desenate în care este înfăţişată viaţa unui Papă. Biografia Papei Ioan Paul al II-lea a fost transpusă în anii '80 într-o carte de benzi desenate, la editura Marvel Comics. Pe cuprinsul celor 25 de pagini ale cărţii se va desfăşura povestea lui Papa Francisc, argentinianul Jorge Mario Bergoglio, presărată cu amănunte revelatoare despre copilăria, instruirea şi înscăunarea drept cel de-al 266-lea Papă în Biserica Romano-Catolică, primul de pe continentul american din pepiniera de suverani catolici. Papa Francisc este poreclit Suveranul Poporului. Papa Francisc e celebru pentru că a destăinuit public că preferă o instituţie bisericească ce abundă de preoţi frământaţi şi conştienţi, cu oameni ce-şi expun suferinţele, o Biserică pângărită de lumesc şi de tot ce-i printre mireni, tocmai pentru că preoţii ce o formează s-au împlântat în sânul societăţii unde se despleteşte viaţa, decât o Biserică ce-şi cultivă nefirescul, în recluziune, apărându-se în coconul ei de lumea înconjurătoare. Papa Francisc a adăugat că nu-şi doreşte ca Biserica să fie evocată drept centru şi nucleu din care viaţa îşi trage seva, pentru ca apoi să fie capturată într-o pânză ţesută din obsesii şi dogme. Suveranul îşi doreşte ”o Biserică ce descinde din turnul de fildeş în preajma semenilor”.

Textul benzilor desenate este scris de Michael Frizell. ”Am studiat minuţios povestea vieţii Papei Francisc şi m-am asigurat că am documente pentru a relata factual destinul său”, a mărturisit Frizell. Cartea ”Faith Series: The Life of Pope Francis” a fost lansată în versiune tipărită şi în ediţie digitală pe 23 martie.

