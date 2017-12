Viaţa romanţată a fostului agent KGB Vladimir Putin. Dezvăluiri uimitoare

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a vorbit în cadrul interviurilor cu Oliver Stone nu numai despre politică şi afaceri internaţionale, ci şi despre familia lui, copilăria şi pasiunile sale, precum şi de vremurile în care a fost agent sub acoperire al KGB în Dresda, în anii 1980.

Vladimir Putin a povestit cum a ajuns în KGB în 1975 şi a mărturisit că şi-a dorit dintotdeauna să ajungă acolo. "Am urmat Dreptul pentru că am vrut să intru în KGB. De când eram copil de şcoală am mers singur la biroul KGB din Leningrad (acum St. Petersburg). I-am întrebat pe cei de-acolo cum aş puea să lucrez pentru KGB, iar ei mi-au spus că trebuie să am studii superioare şi o educaţie bună, precum şi o pregătire profesională foarte bună", a povestit liderul de la Kremlin.

După această întrevedere, Putin spune că nu a mai avut "niciun contact cu KGB", dar ulterior el a fost "impresionat când agenţii KGB l-au căutat din nou, pe neaşteptate şi i-au propus o slujbă" după ce absolvise facultatea. Putin a mai mărturisit că a vizionat multe filme despre agenţia de spionaj şi despre activităţile de spionaj şi că s-a inspirat cel mai mult din thriller-ul "Seventeen Moments of Spring", în care personajul principal, interpretat de Viaceslav Tikhonov, este un spion sovietic în Germania nazistă.

Putin a fost agent sub acoperire al KGB în Dresda, în perioada 1985-1990, şi s-a retras cu rangul de locotenent-colonel după prăbuşirea fostei URSS. La sfârşitul anilor '90, a devenit şeful FSB (fostul KGB).

FRATELE LUI A MURIT ÎN TIMPUL ASEDIULUI DE LA LENINGRAD, ÎN AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

Putin a dat detalii şi despre viaţa familiei sale. El a povestit că fratele lui mai mare, Viktor, murise înainte de a se fi născut el, în timpul Asediului de la Leningrad, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. El avea atunci 3 ani şi se îmbolnăvise grav, fiind apoi răpus de boală, la spital. Nu se ştie însă nici până acum unde ar fi fost îngropat cadavrul său, deoarece copiii fuseseră luaţi din familiile lor de către autorităţi, pentru a-i pune la adăpost.

Putin a încercat să afle unde ar fi putut fi îngropat fratele lui şi ar fi obţinut câteva documente din arhive despre fratele lui mort. Preşedintele rus ar fi vizitat deja, anul trecut, locul în care fusese îngropat fratele lui mai mare. Acesta se află în Cimitirul Memorial din Piskarevskoye din Sankt Petersburg, după cum a spus liderul de la Kremlin.

Tatăl lui Putin, Vladimir, a fost rănit în război. El s-a alăturat unei mici grupări de sabotori în cadrul "Comisariatului Poporului pentru Afaceri Interne" (NKVD). Când a început războiul, el era într-o unitate specială de spionaj pentru diferite misiuni. Erau 20 de oameni cu toţii care au fost trimişi în misiuni de supraveghere a "duşmanului", dar numai patru dintre ei supravieţuiseră. Ulterior, Putin a aflat că tatăl lui fusese trimis în cea mai periculoasă zonă a frontului din Leningrad.

Tatăl lui Vladimir Putin a murit în 1999, cu câteva luni înainte ca fiul lui să fie numit prim-ministru al Rusiei, iar apoi, preşedintele ţării. Putin a povestit că până a devenit prim-ministru, când se ducea în vizită la spital, la tatăl lui, acesta le spunea infirmierelor "Uitaţi, acesta este viitorul meu preşedinte!"...

Liderul de la Kremlin a mărturisit că a învăţat să joace hochei la vârsta de 60 de ani. "Credeam că nu voi fi în stare niciodată să învăţ să patinez. Este foarte interesant. Întotdeauna m-a interesat să învăţ ceva nou", a mai spus preşedintele rus, care este foarte curios ce hobby nou îşi va găsi când va împlini 70 de ani.