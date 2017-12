Viaţa solistului trupei Red Hot Chili Peppers, subiect de serial tv

Regizorul şi scenaristul John Sayles a fost desemnat să scrie scenariul episodului pilot al unui serial inspirat din tinereţea lui Anthony Kiedis, carismaticul solist al trupei Red Hot Chili Peppers, producţia urmînd să fie difuzată de HBO. Producătorii susţin că ”acest nou serial va fi unul foarte funk, rock n\'roll, distractiv dar şi tulburător, deoarece prezintă şi efectele provocate de consumul de droguri”. John Sayles, cunoscut pentru regia filmelor ”Lone Star” (1996) şi ”Honeydripper” (2007), va scrie scenariul acestui nou proiect, provizoriu intitulat ”Scar Tissue” (titlul autobiografiei lui Anthony Kiedis şi, totodată, numele unei piese celebre a celor de la Red Hot Chili Peppers).

Acţiunea serialului se desfăşoară în Los Angeles-ul anilor \'70 şi va avea ca temă anii de tinereţe ai viitorului star rock, pe vremea cînd Anthony Kiedis locuia cu tatăl său, un dealer de droguri cunoscut sub numele de Spider, care, potrivit legendei, vindea droguri membrilor trupelor The Who şi Led Zeppelin. Pentru o documentare judicioasă, Sayles a avut deja cîteva întîlniri cu Anthony Kiedis şi cu tatăl lui.

Red Hot Chili Peppers este o formaţie rock americană înfiinţată în Los Angeles, în 1983. În cea mai mare parte a carierei lor, grupul a fost alcătuit din solistul Anthony Kiedis, chitaristul John Frusciante, basistul Michael ”Flea” Balzary şi bateristul Chad Smith. Stilul muzical variat al formaţiei a combinat rock-ul tradiţional cu diverse elemente de funk, punk rock, rock alternativ, rap, heavy metal şi rock psihedelic. Trupa Red Hot Chili Peppers a cîştigat şapte premii Grammy şi a vîndut peste 50 de milioane de albume în lumea întreagă, avînd şapte piese în Top 40 al clasamentului Billboard Hot 100, din care trei au intrat în Top 10.