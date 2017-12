Vicecampionul mondial Ionuţ Tache a vîslit şi la Năvodari

În urmă cu cinci zile urcau pe podiumul Campionatului Mondial de canotaj pentru juniori, iar marţi şi miercuri au vîslit pe apele Canalului Poarta Albă - Midia Năvodari în cadrul Campionatului Naţional, competiţie găzduită de baza nautică de la Centrul Olimpic de la Năvodari. Două competiţii diferite, dar care au aproape aceaşi importantă pentru medaliaţii de la Brive-la-Gaillarde (Franţa), printre care se numără şi cei doi sportivi constănţeni, Petre Codău (LPS CSS “Nicolae Rotaru”) şi Ionuţ Tache (CS Ştiinţa Constanţa). Felicitaţi pentru rezultate şi încurajaţi de preşedintele Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, prezentă la Năvodari, cursele de la CN au avut o importanţă aparte pentru Codău şi Tache. „Chiar dacă nu sîntem aici la Campionatele Mondiale, tragem ca şi cum am fi. Fiecare întrecere este importantă pentru noi, chiar dacă obiectivele sînt altele”, spune vicecampionul mondial de la patru rame, Ionuţ Tache, cel care a urcat pe podiumul de la Brive-la-Gaillarde alături de Silviu Voinoiu, Alexandru Palamariu şi Leon Pop. „Mă aşteptam la o medalie pentru că am muncit foarte mult în ultima perioadă. Mi-aş fi dorit să fie una de aur, dar nu a fost să fie”, mărturiseşte sportivul de la Ştiinţa Constanţa. Două secunde şi 76 de sutimi i-a lipsit echipajului tricolor de patru rame pentru a urca pe prima treaptă a podiumului, acolo unde s-au aflat britanicii Andrew Holmes, Jason Phillips, William Perham şi Constantine Louloudis. „Am plecat bine în start şi am un ritm bun de cursă pînă la 1.000 de metri. A fost distanţa pe care ne-am luptat de la egal la egal cu britanicii. Au început să urce mai rapid, iar în ultimii 500 m nu am mai reuşit să îi ajungem. Au ştiut cînd să declanşeze atacul final”, îşi recunoaşte înfrîngerea Ionuţ, în vîrstă de 17 ani. Descoperit de Marian şi Georgeta Grijuc în urmă cu doar doi ani, Ionuţ Tache a avut nevoie doar de două săptămîni de antrenamente pentru a ajunge la lotul naţional de juniori. „În toată cariera mea de antrenor nu m-am mai întîlnit cu aşa ceva. Este singurul copil care după două săptămîni a reuşit să concureze şi să se califice într-un lot de la Centrul Olimpic”, spune Georgeta Grijuc, antrenoare care îl pregăteşte. „Este un copil talentat, care a reuşit o performanţă deosebită, ţinînd cont că el face canotaj doar de doi ani. Ştiam că nu poate obţine aurul şi tocmai de aceea mă bucur foarte mult pentru acest rezultat. Lipsa de experienţă l-a costat. Am toată încrederea şi toată speranţa că la viitoarea ediţie se va revanşa”, spune, încrezătoare, Georgeta Grijuc, care mai pregăteşte alte două mari speranţe ale canotajului românesc, Lavinia Târlea şi Alin Suciu.