Vicentelli cere recuzarea procurorului Niţă

Conflictul dintre firma SC Ecological Center SA şi Primăria Năvodari se extinde. După percheziţia condusă de procurorul Teodor Niţă la sediul Ecological Center pe 29 martie, preşedintele firmei, Roberto Vicentelli, a organizat, ieri, o conferinţă de presă, în cadrul căreia a spus că va cere Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa recuzarea procurorului de caz. Procurorul a descins atunci la firma năvodăreană pentru a verifica documentele SC Ecological Center în urma unei plângeri penale depuse de primarul Năvodariului, Nicolae Matei, din care reieşea că pentru avizele obţinute pentru construcţia unui depozit de deşeuri la Năvodari au fost prezentate documente false. Vicentelli a spus că are mai multe motive pentru care să solicite recuzarea procurorului. „Procurorul a făcut declaraţii incompatibile cu statutul unui procuror în momentul în care a arătat presei certificatul de urbanism din 2004 şi a afirmat că la acea dată fostul primar Ion Dobre nu mai era nici primar şi era decedat. Cum se poate face o asemenea declaraţie, care indică faptul că s-a săvârşit deja un fals şi eu m-am folosit cu ştiinţă de acel act fals? Oricum în baza acelui certificat de urbanism eliberat de Dobre nu am obţinut niciun aviz“, a declarat Vicentelli. În plus, el spune că nu se poate ca procurorul Niţă să mai cerceteze cazul din moment ce l-a învinuit deja şi îl consideră vinovat de săvârşirea unor „fapte grave de corupţie“. „În timpul percheziţiei procurorul a catalogat centrul de deşeuri ce urmează a fi construit drept un munte de deşeuri deosebit de periculoase. Am toate avizele necesare pentru construirea centrului de deşeuri, iar afirmaţiile procurorului Niţă conduc la recuzarea sa“, a mai spus Vicentelli. În plus, preşedintele Ecological Center a spus că nu era normal ca percheziţia să se fi efectuat în prezenţa reprezentanţilor mass-media. Mai mult, Vicentelli îl acuză pe Niţă de imparţialitate spunând că procurorul îl favorizează pe primarul Nicolae Matei. Acuzele nu s-au oprit aici, Vicentelli susţinând că soţia procurorului Niţă, judecătorul Anca Niţă, judecă un alt proces între firma Ecological Center şi Primăria Năvodari. „Am ajuns să fiu judecat în România de familia Niţă? Nu mă voi opri aici. Voi merge până la Bruxelles pentru a obţine autorizaţia de construcţie a depozitului de deşeuri pe care Matei nu vrea să o elibereze“, a spus Vicentelli, care a adăugat că nu crede că cererea sa de recuzare a procurorului va fi luată în considerare. Procurorul Teodor Niţă a refuzat să comenteze acuzele pe care i le aduce Vicentelli. Totodată, primarul Nicolae Matei nu a putut fi contactat