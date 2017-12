Vicepremierul Ungariei: Legea cetățeniei - un răspuns la „provocarea Trianon“

19:38:25 / 21 Iulie 2017

REVIZIONISMUL MAGHIAR NU DOARME

Ca acest domn este revansard , revisionist , antiroman , antieuropean , si etc , nu ne mira , deoarece ungurul se naste ocoş si declaratiile " prietenilor " nostri maghiari nu ne mai mira . Este rezultatul firesc al politicii antiromanesti inceputa de PSD (FSN,FDSN,PDSR ) si continuata de PD si PNL care au permis incepand din 1990 actiunile antiromanesti ale UDMR , rasplatite cu tolerarea manifestarilor iredentist-sovine , promovarea Legii administratiei publice si a Constitutiei prin care maghiarii au capatat drepturi colective . PD si PNL au permis emiterea actelor in limba maghiara , segregarea invatamantului si instalarea administratiei maghiare in Covasna si Harghita . PD, PNL si PNT au blocat adoptarea de c atre Parlament a raportului Harghita - Covasna care a consemnat si condamnat actele barbare ale maghiarilor impotriva romanilor in aceste judete , au permis inscrierea UDMR ca partid politic . Romanii uita repede faptul ca Smaranda Enache , numita ambasador in Finlanda a declarat ca trebuie sa se renunte la " balastul "care este statul national unitar . Prin politica lor ticaloasa , politicianistii romani permit maghiarilor iredentisti sa puna in practica programul PCR din 1921 care prevedea ca Romania este stat imperialist format din cuceriri teritoriale straine si ca atare este obligat sa le retrocedeze . Din acest motiv PCR a fost scos in afara legii , in timp ce astazi , pentru declaratii si fapte cu mult mai grave , UDMR a ajuns partid de guvernamant . Grav este faptul ca UE tace , incurajand astfel politica revizionista a Ungariei . Toate organizatiile maghiare - secuiesti din Ardeal inclusiv UDMR , sunt filiale ale Ungariei " prietene ". In iulie 1997 , la Tg.Secuiesc , Victor Orban care conduce azi Un garia , a declarat ca " Budapesta trebuie sa sprijine deschis aspiratiile de autonomie ale minoritatii maghiare din Transilvania si institutiile adecvate acestei autonomii ". S-a luat atunci vreo masura ? Nu , asa cum nu se ia nici acum . In fiecare an, in publicatiile maghiare din Ardeal apar articole denigratoare si ofensatoare la adresa zilei nationale a Romaniei . Si se pot da nenumarate exemple de acest fel . In conditiile politice internationale actuale , lipsa de atitudine ferma a Romaniei reprezinta un act de totala iresponsabilitate . Desteapta-te romane pana nu e prea tarziu .