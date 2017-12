Vicepreşedinte nou la ANPC

Vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Samuel Calotă, a demisionat din funcţie, în locul său fiind numită Balla Tullia Imola, potrivit unui anunţ publicat în Monitorul Oficial. \"Mi-am dat demisia, a fost decizia mea. Nu am dat nicio explicaţie nimănui. Aşa am considerat eu că este bine la momentul respectiv. În prezent, stau, analizez şi văd ce experienţă am acumulat aici la ANPC, încă nu ştiu ce voi face în continuare\", a declarat, ieri, Samuel Calotă. Cererea de demisie a fost înregistrată la Cabinetul primului ministru pe 12 septembrie 2011. În anul 2010, comisarii ANPC au întreprins 112.610 controale. Din valoarea totală a produselor neconforme – 263.897.259 lei – controlate în anul 2010, produse în valoare de 152.078.509 lei, reprezentând 58%, au avut provenienţa din spaţiul extracomunitar.