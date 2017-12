Vicepreşedintele PNL Sorin Frunzăverde, călcat de procurorii DNA

Noi percheziţii au fost anunţate ieri de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA). De data aceasta, după evaziune în domeniul IT sau carne, au urmat percheziţii la sediul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în biroul preşedintelui instituţiei, Sorin Frunzăverde, vicepreşedinte PNL, precum şi, în absenţa acestuia, la locuinţa sa din municipiul Reşiţa. Perchezițiile de joi dimineaţă au fost făcute la doar două zile după ce procurorii DNA au percheziționat și biroul vicepreședintelui Consiliului Judeţean Caraș-Severin, Ionesie Gheorghioni, un apropiat al lui Sorin Frunzăverde. În cursul zilei de miercuri, acesta a fost arestat pentru 29 de zile, pentru trafic de influență, de către judecătorii Tribunalului Timiș, decizia fiind contestată la Curtea de Apel Timișoara. În ce-l priveşte pe Frunzăverde, acesta a declarat că a fost informat că ancheta ar avea legătură cu turul al doilea al alegerilor prezidenţiale. ”Eu nu sunt în Reșița, dar am aflat de la cei care fac perchezițiile că sunt cercetat pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Nu mi-au spus mai mult la telefon", a declarat Sorin Frunzăverde. Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin a precizat că nu a fost chemat să stea de vorbă cu anchetatorii. "Nu m-au chemat să vorbesc cu procurorii, am desemnat reprezentanți”, a mai declarat el.