Viceprimar prins băut la volan

Viceprimarul municipiului Mangalia, Bogdan Maganu, s-a ales cu dosar penal, după ce a fost prins, în noaptea de sâmbătă spre duminică, de poliţiştii de la Rutieră în timp ce conducea sub influenţa băuturilor alcoolice. Acesta se deplasa la volanul unui Mercedes, când a fost oprit în trafic de oamenii legii, pe strada Oituz, din Mangalia. Poliţiştii l-au testat cu aparatul Drager şi au descoperit că bărbatul avea o alcoolemie de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele lui a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunii de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. Bogdan Maganu spune că niciodată nu s-a urcat băut la volan şi că sâmbătă noapte a fost vorba despre un caz de forţă majoră. „A fost ziua soţiei mele şi am băut trei pahare cu vin. Copilul a făcut febră şi a trebuit să plec la farmacie, să iau medicamente”, a declarat, pentru „Telegraf”, viceprimarul Bogdan Maganu. Şoferul a fost escortat la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.