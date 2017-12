Viceprimarul comunei Cogealac şi fratele său, arestaţi

Verdictul în cazul arestării viceprimarului comunei Cogealac, Mihai Dore, şi a fratelui acestuia, Nicolae Dore, a fost dat, sâmbăta trecută, în jurul orei 18.00, după deliberări de aproape trei ore. În tot acest timp, cei doi fraţi s-au bucurat de câteva ore de libertate, întrucât ordonanţele de reţinere le-au expirat până când instanţa a dat sentinţa. Nicolae Dore a fost liber de la ora 13.00, iar viceprimarul i s-a alăturat pe holul Judecătoriei la ora 16.30. Când au auzit că trebuie să se întoarcă după gratii, fraţii Dore nu au comentat şi au mers spăşiţi cu poliţiştii, care i-au încătuşat iar şi i-au urcat în dubă. Propunerile de arestare preventivă ale viceprimarului şi fratelui său au fost formulate separat de Parchet, dar judecătorul a decis conexarea lor, motivând că cei doi sunt acuzaţi de comiterea aceleiaşi infracţiuni. Avocaţii nu au fost de acord. „În aceste condiţii, am invocat nulitatea propunerilor de arestare preventivă. În plus, am pledat împotriva argumentelor procurorului, care afirmă că Mihai şi Nicolae Dore trebuie să fie arestaţi pentru a exista o egalitate de tratament cu ceilalţi cinci acuzaţi din acest dosar, şi care se află deja în arest”, a declarat Radu Doicescu, unul dintre avocaţii fraţilor Dore. „Ambii au suferit răni grave şi abia se pot deplasa, deci cum pot prezenta pericol public?”, s-a întrebat retoric Adrian Petrescu, cel de-al doilea avocat. Reamintim că fraţii Dore sunt acuzaţi de comiterea infracţiunilor de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii şi ordinii publice şi au ajuns în arest lângă primarul suspendat al comunei Cogealac, Cati Hristu, şi alţi patru complici. Mihai şi Nicolae Dore au fost reţinuţi vinerea trecută, la scurt timp după ce au ieşit din spital.

ACUZAŢII. Conform anchetatorilor, Mihai şi Nicolae Dore au luat parte la revolta din 26 iulie, condusă de primarul comunei Cogealac, Cati Hristu, în urma căreia cinci oameni au fost împuşcaţi. Procurorii au stabilit că primarul comunei Cati Hristu a organizat mitingul împotriva firmei care construieşte un parc eolian la Cogealac, la care au aderat în jur de 100 de persoane. Anchetatorii spun că, în încercarea de a-şi asigura o „galerie” cât mai semnificativă, primarul Cati Hristu a plătit diverse persoane din Cogealac şi din localităţile învecinate pentru a-şi face apariţia la locul revoltei. Conform procurorilor, primarul le-a spus oamenilor că firma CEZ nu ar avea autorizaţie de construcţie, după care i-a îndemnat pe protestatari să meargă pe câmp şi să-i gonească pe angajaţii societăţii din punctele de lucru în care se aflau în acel moment. După ce au executat trei focuri de avertisment în plan vertical, agenţii de pază ai firmei Romnaţional, care asigura paza parcului eolian, au tras asupra mulţimii, cinci persoane fiind rănite. Printre victimele scandalului de la Cogealac s-au numărat Mihai Dore şi fratele acestuia, Nicolae Dore, care au fost internaţi în Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa, viceprimarul apelând ulterior la medicii din Bucureşti pentru a-i trata rănile.

Cogealac îşi schimbă viceprimarul

Arestarea viceprimarului comunei Cogealac, Mihai Dore, alături de fratele lui, Nicolae, atrage, după sine, suspendarea acestuia din funcţia publică, măsură care va fi luată de Prefectura Constanţa în zilele următoare. Astfel că, odată Primăria rămasă şi fără al doilea conducător, după ce inclusiv primarul Cati Hristu a fost arestat în urmă cu două săptămâni, consilierii locali din Cogealac trebuie să-şi desemneze alt viceprimar, care să preia inclusiv atribuţiile primarului. Cel mai probabil, viitorul consilier va fi ales la sfârşitul acestei săptămâni. Interesant este că bătălia pentru postul de viceprimar va fi aprinsă, în condiţiile în care, din cele 15 funcţii de consilier ale Consiliului Local Cogealac, PNŢCD (partidul din care provin Cati Hristu şi Mihai Dore) are şapte consilieri locali, PNL - patru, PSD - trei, iar PDL - unul.