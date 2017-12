Viceprimarul din Ion Corvin protestează pe un balot de paie

Situaţia din cadrul Primăriei Ion Corvin devine din ce în ce mai tensionată, după ce Prefectura a iniţiat acţiunea în contencios administrativ prin care doreşte anularea a două hotărîri adoptate de Consiliul Local (CL) Ion Corvin în şedinţa ordinară din 23 septembrie, privind eliberarea din funcţie a viceprimarului localităţii, Dumitru Vasile, şi, respectiv, numirea unui nou viceprimar în persoana lui Mircea Filip. Fostul viceprimar a decis, ieri, în semn de protest faţă de administraţia locală, să-şi amenajeze un birou în faţa Primăriei Ion Corvin, format dintr-un balot de paie şi o masă, pentru a putea oferi audienţe locuitorilor din comună. Dumitru Vasile spune că a luat această decizie pentru că biroul său a fost ocupat de noul viceprimar propus şi votat în şedinţa ordinară de CL din 23 septembrie. „Am primit audienţe, am discutat cu oamenii. Cine a vrut să vorbească cu mine, a venit. Dacă aş fi putut, m-aş fi dus în faţa Parlamentului şi l-aş fi rugat pe preşedinte să-mi dea o bucată de teren de doi metri pătraţi unde să-mi pot instala biroul”, a declarat Vasile. Primarul comunei, Dumitru Nedea, susţine însă că pe fostul vice nu l-a dat nimeni afară din Primărie, iar biroul său este liber. „Nu l-a trimis nimeni în stradă. Dacă vrea, poate să vină să stea cu mine în birou, însă nu cred că este de acord”, a susţinut Nedea. Deşi se creează o situaţie cel puţin hilară, Ion Corvin avînd acum doi viceprimari, unul votat de CL şi unul demis, conform legii, cînd este atacată o astfel de hotărîre de CL, alesul în funcţia de viceprimar îşi reia atribuţiile pe perioada desfăşurării acţiunii în instanţă, pentru că hotărîrea de Consiliu privind destituirea lui devine nulă de drept, pînă cînd instanţa ia o hotărîre.

Nedea: „Pleca în miezul zilei şi nu spunea unde”

Neînţelegerile dintre cei doi edili locali au început după ce actualul primar şi-a schimbat culoarea politică. Primarul comunei susţine că s-a ajuns în situaţia ca Vasile să fie înlăturat pentru că acesta nu-şi respecta îndatoririle de serviciu şi lipsea de la muncă. Nedea a declarat că i-a delegat o serie de atribuţii fostului viceprimar, printre care soluţionarea unei probleme privind o suprafaţă de teren situată pe teritoriul localităţii Crîngu, închiderea gropilor de gunoi, precum şi aplicarea amenzilor contravenţionale locuitorilor comunei care nu respectă dispoziţiile date de Mediu, pe care, însă, Vasile nu le-ar fi îndeplinit. „Pleca în miezul zilei şi nu spunea unde. I-am dat mai multe sarcini pe care nu le-a dus la îndeplinire”, a declarat primarul, adăugînd că, deşi i-a solicitat un raport de activitate, nu l-a primit nici pînă în ziua de azi.

La rîndul său, fostul viceprimar susţine că nu a absentat de la serviciu, însă, atunci cînd a lipsit, de fiecare dată a fost motivat, cît despre raportul de activitate, spune că îl are întocmit, însă nu a apucat să-l prezinte pentru că în şedinţa de Consiliu din 23 septembrie, cînd a fost adoptată hotărîrea privind demiterea sa, a preferat să nu fie prezent, ştiind că urma să fie eliberat din funcţia de viceprimar. La acuzaţiile primarului referitoare la neimplicarea în gestiunea deşeurilor, Vasile afirmă că ar fi reuşit să strîngă toate deşeurile de pe raza comunei dacă buldoexcavatorul pe care îl are Primăria nu ar fi fost împrumutat tocmai la Lipniţa, la o proprietate privată, iar despre situaţia terenului din Crîngu spune că se fac măsurători. „Spusele primarului sînt aberaţii, pentru că eu mi-am făcut întotdeauna datoria. Încă puţin şi mă trimiteau să mătur strada... Şi aşa primarul m-a pus la tot felul de treburi care nu erau în răspunderea mea. Am şi eu mîndria mea...”, a afirmat Vasile. Urmează ca instanţa să hotărească data prima înfăţişări, iar, dacă va exista un proces, comuna va avea în continuare doi viceprimari pînă la adoptarea unei decizii judecătoreşti. Primarul spune că va respecta decizia instanţei, indiferent care va fi aceasta.