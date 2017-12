Viceprimarul din Tortomanu, agresat

Trei bărbaţi din localitatea constănţeană Tortomanu au fost prinşi, duminică seara, în jurul orei 18.30, în timp ce tăiau cu drujbele un copac de pe marginea drumului judeţean 224, care traversează localitatea. Jandarmii Inspectoratului Judeţean Constanţa spun că au fost sesizaţi de câţiva localnici, deranjaţi de zgomotul făcut de drujbe. Indivizii reuşiseră să doboare arborele cu diametrul de circa 85 de centimetri, iar când au fost surprinşi, tăiau ramurile cu ajutorul unui motofierastrău şi le încărcau în trei căruţe. Ion Roşu, de 36 ani, Adrian Puşcaşu, de 27 ani şi Cristian Cocoş, de 24 de ani, toţi din Tortomanu, au declarat că nu au plecat de acasă cu intenţia de a fura lemne, ci pur şi simplu au văzut că plopul stă să cadă şi au vrut să evite o tragedie. „Exista riscul ca pomul să se prăbuşească pe şosea şi am zis să îl tăiem. Şi dacă tot l-am tăiat, am zis să luăm crengile acasă!”, a afirmat unul dintre hoţi. Roşu, Puşcaşu şi Cocoş au fost duşi la sediul Jandarmeriei din Medgidia, unde li s-au întocmit actele premergătoare săvârşirii infracţiunii de furt calificat. Jandarmii l-au sunat apoi pe primarul localităţii Tortomanu, Lucian Chitic, pentru a-l ruga să ia lemnele în custodie până la finalizarea cercetărilor. „Am trimis-o pe Aurelia Mocanu, viceprimarul din Tortomanu, să se ocupe de problemă întrucât eram plecat din localitate. Din câte mi s-a povestit, în momentul în care Aurelia Mocanu a ajuns cu căruţele cu lemne în curtea Primăriei, a apărut şi un localnic, Mircea Grădinaru, care a început să o ameninţe”, ne-a declarat Lucian Chitic. Grădinaru era supărat că, în urmă cu o săptămână, viceprimarul Mocanu l-a acuzat că ar fi furat nişte lemne din curtea Primăriei. Aflat sub influenţa băuturilor alcoolice, Grădinaru s-a repezit la Aurelia Mocanu şi a încercat să o lovească cu un lemn în cap. „A intervenit şoferul, însă Grădinaru nu s-a lăsat şi a reuşit să îi tragă o palmă peste faţă Aureliei Mocanu, pe care a şi scuipat-o”, a adăugat edilul din Tortomanu. Intervenţia jandarmilor a pus capăt scandalului. Enervat, Mircea Grădinaru a încercat să îşi verse furia pe oamenii legii, însă a fost imobilizat, încătuşat şi dus la sediul Jandarmeriei Medgidia. Ulterior, el a fost predat poliţiştilor, care i-au întocmit dosar penal pentru ultraj. „Azi (ieri - n.r.) ar fi venit să îşi ceară iertare şi să caute împăcare. Este strigător la cer să dai într-o femeie!”, a adăugat primarul Lucian Chitic. Jandarmii au stabilit că între cei trei hoţi şi Mircea Grădinaru nu a existat nicio legătură.