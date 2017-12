Viceprimarul din Tuzla, suspendat din funcție

07:33:09 / 18 Septembrie 2015

Numai penali la uniunea tatara

Trece si vicele de la Tuzla in categoria penalilor de la udttmr , care sunt din ce in ce mai multi cu presedintele si vicepresedintele in frunte. A ramas cineva necondamnat pe acolo? Vai de ce a ajuns udttmr !