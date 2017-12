Viceprimarul oraşului Năvodari se înscrie în PLD

Viceprimarul oraşului Năvodari, Ştefan Gălbău, care de curînd şi-a depus demisia din funcţia de lider şi membru al organizaţiei năvodărene a PNL, s-a hotărît să se înscrie în PLD. Decizia a fost luată ieri, după ce zilele trecute, atît el cît şi ceilalţi doi consilieri locali, Liliana Mara şi Aurel Broască susţineau că vor rămîne independenţi. “Nu aveam de gînd să fac acest pas, dar am hotărît că e mai bine să fiu înscris într-un partid, iar PLD are aceeaşi doctrină liberală ca PNL. În plus, eu am fost întotdeauna un susţinător al lui Stolojan“, a declarat Gălbău. Viceprimarul comunei Năvodari a mai spus că este posibil ca mai mulţi membri din rîndurile organizaţiei liberale din Năvodari să părăsească PNL şi să treacă la PLD. Cei trei îşi vor depune adeziunea către formaţiunea liberalo - democrată duminică.