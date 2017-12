Viceprimarul Petru Dragomir a rămas fără atribuţiuni

Liniştea care domnea în Primăria şi Consiliul Local Vulturu de doi ani şi jumătate, de când în fruntea autorităţii locale a venit un nou primar, pare că a luat sfârşit. Vulturu face parte dintre administraţiile locale din Constanţa restrânse ca întindere, cu număr mic de locuitori şi la o distanţă considerabilă de Constanţa. După alte primării ca Mangalia, Năvodari, Cernavodă sau Eforie, a venit şi rândul administraţiei locale din Vulturu să-şi facă publice conflictele între conducătorii autorităţii locale. La baza scandalului de la Vulturu stă un conflict iscat între primarul Eugen Berbec şi viceprimarul Petru Dragomir. Primarul comunei povesteşte că scandalul cu pricina a pornit de la un control al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă în Primărie, efectuat în perioada 25 - 28 martie, în urma căruia administraţia locală a fost amendată cu 1.000 de lei, iar vinovat de neregularităţile constatate se face viceprimarul comunei, care deţine atribuţiile legate de ISU. Amenda a fost aplicată pentru nerespectarea unor măsuri ale ISU pe care fiecare autoritate locală trebuie să le aplice. „Constat lipsa de profesionalism a viceprimarului, care nu a binevoit să-şi respecte atribuţiile pe care le avea de îndeplinit. Începând de astăzi (n.r. - ieri) am emis dispoziţie prin care am retras toate atribuţiile viceprimarului, pentru că el nu-şi respectă sarcinile pe care le are din calitatea de vice. Urmează să discut în Consiliul Local situaţia lui Petru Dragomir şi vom lua o decizie privind ce vom face în continuare”, a declarat primarul, adăugând că are o relaţie de colaborare foarte bună cu restul consilierilor locali. El mai spune că a primit cuvinte grele din partea viceprimarului, care l-a acuzat inclusiv că i-ar fi „violat” biroul când s-a efectuat controlul ISU. Mai nou, Poliţia cercetează biroul vicelui ca urmare a acuzelor aduse primarului. „Mi se par jocuri de grădiniţă. Dar fiecare om se comportă după educaţia pe care a primit-o acasă. Situaţia conflictuală e în defavoarea cetăţenilor comunei şi pot să spun că activitatea Primăriei are de suferit”, mai spune Berbec. Viceprimarul comunei Vulturu nu a putut fi contactat.