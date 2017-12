Victimă a unei erori judiciare, despăgubită de stat cu 150.000 lei

O tînără din localitatea constănţeană Satu Nou a dat statul român în judecată şi a cerut despăgubiri morale, întrucît a fost victima unei erori judiciare. În 2006, Roxana Elisabeta Mihai era în ultimul an de liceu şi se pregătea să susţină examenul de bacalaureat, apoi să îşi încerce norocul la Academia de Poliţie, cînd a aflat că are... cazier. În momentul în care s-a trezit cu oamenii legii la uşă, fata a aflat că, pe 15 iunie 2005, a primit o amendă penală de cinci mii de lei vechi pentru săvîrşirea infracţiunii de loviri sau alte violenţe. Intrigată, Roxana Elisabeta Mihai a făcut investigaţii şi a aflat că magistraţii din Medgidia au judecat-o în lipsă pentru că ar fi agresat-o pe Elena Anghel, persoană pe care nici nu o cunoştea. Timp de doi ani şi jumătate, fata s-a chinuit să îşi demonstreze nevinovăţia şi să le arate judecătorilor că este vorba de o gravă eroare judiciară. După zeci de petiţii înaintate tuturor instituţiilor statului care ar fi putut-o ajuta, după sute de ore pierdute prin sălile de judecată şi după ce a cheltuit sume mari de bani, în octombrie 2007, Roxana Elisabeta Mihai a reuşit să îi convingă pe judecători că adevărata inculpată este o consăteancă cu nume aproape identic cu al ei, Roxana Mihai. Greşeala pentru situaţia creată le aparţine poliţiştilor de la Serviciul Evidenţa Populaţiei, care au comunicat eronat datele de stare civilă ale Roxanei Mihai, adevărata făptuitoare. Drept urmare, fata a decis să dea în judecată statul român şi să ceară despăgubiri morale de 150.000 lei pentru suferinţa îndurată. Tribunalul Constanţa a considerat însă că Roxana Elisabeta Mihai trebuie despăgubită numai cu 30.000 de lei, ceea ce a nemulţumit-o şi a atacat sentinţa la Curtea de Apel Constanţa. „Apreciez ca nejustificat de mic cuantumul daunelor morale acordate raportat la suferinţa psihică, traumele suportate, pierderea respectului de sine faţă de modul în care am fost abordată de colectivitatea în care locuiesc, pe parcursul demersurilor judiciare întreprinse pentru clarificarea situaţiei. Mă duceam la şcoală şi trebuia să suport răutăţile unora dintre colegi şi, în acelaşi timp, trebuia să mă pregătesc pentru susţinerea examenului de bacalaureat, iar ulterior pentru susţinerea examenului la Academia de Poliţie. Datorită cazierului pătat, nici măcar la şcoala de şoferi nu m-am putut înscrie!”, a scris Roxana Elisabeta Mihai în concluziile înaintate Curţii de Apel Constanţa. Fata le-a spus magistraţilor că situaţia a fost reglementată prea tîrziu, după ce viaţa ei a luat deja un alt curs, care este însă cu totul altul decît ceea ce îşi propusese să realizeze. Judecătorii au analizat dosarul şi au decis să majoreze cuantumul sumei acordate cu titlu de despăgubiri morale la 150.000 lei.