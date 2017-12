Victima accidentului mortal din Ovidiu muncea la negru

ANGAJATUL NIMĂNUI. Cu toate că a trecut o săptămână de la tragicul accident de muncă din Ovidiu în urma căruia un tânăr şi-a pierdut viaţa, oamenii legii încă nu au putut stabili cu exactitate firma pentru care acesta muncea. Reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa susţin că administratorii celor două firme implicate în acest caz au fost invitaţi, în două rânduri, la sediul Inspectoratului pentru a aduce o serie de documente, însă aceştia nu au venit. Până în prezent, inspectorii ITM au identificat doar împrejurările în care Marian Dinu, de 27 de ani, tatăl unui copil de zece ani, a murit. „În momentul în care cupa a fost ridicată, una dintre legături, făcută incorect, a cedat, iar aceasta a căzut lovindu-l mortal pe muncitor“, a declarat directorul Inspectoratului Teritorial de Munca, Eugen Bola. Anchetatorii spun că firma pe platforma căreia s-a produs incidentul, SC Analog Trans SRL, a fost angajată de SC Traconex Ro SRL ca să transporte din Portul Constanţa cupa unui echipament tehnic folosit în cariera de piatră. În momentul în care anchetatorii au ajuns la locul tragediei, ambele firme au negat faptul că angajatul le aparţine.

OBLIGAT SĂ MUNCEASCĂ ILEGAL. Rudele victimei spun, însă, că Marian Dinu muncea la SC Analog Trans SRL. „Îl punea să lucreze la utilaje grele. Lucra acolo de aproape un an. Marian s-a rugat de ei să îi facă carte de muncă, însă aceştia au refuzat. Cum avem nevoie de bani iar în altă parte nu a găsit, a rămas în continuare la Analog Trans. În ziua în care a murit, la ora 12.15, am vorbit cu el şi mi-a spus că era la canal şi că urma să se întoarcă la garaj. După ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu m-a sunat nimeni de acolo să îmi spună. Am aflat de la poliţie. Când am fost acolo, niciun coleg nu îl mai cunoştea. După ce că era plătit cu şapte lei pe oră, nu îi mai dăduseră banii de vreo trei luni“, a declarat Daniela Dinu, soţia tânărului decedat. Firma Analog Trans SRL a mai ajuns în atenţia anchetatorilor şi în urmă cu câţiva ani. Administratorul firmei, Mugurel Pană, a fost acuzat că exploatează ilegal cariera de piatră şi că a reuşit să păcălească mai multe firme cărora le-a livrat piatră de proastă calitate. Printre păgubiţi se număra şi Baza militară de la Mihail Kogălniceanu.