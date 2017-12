Victima alcoolului

Un adolescent de 17 ani a fost rănit, duminică după-amiază, într-un accident rutier provocat de un tânăr aflat sub influenţa băuturilor alcoolice. Poliţiştii de la Rutieră au stabilit că Vasile C., de 25 de ani, din Valea Dacilor, a condus o căruţă pe o stradă din localitate. La un moment dat, spun anchetatorii, acesta a virat la stânga fără a semnaliza şi fără să se asigure şi a acroşat în timpul manevrei un motociclu, condus de E.A., de 17 ani, care se angajase în depăşirea regulamentară a atelajului. În urma impactului, adolescentul a fost rănit şi transportat cu ambulanţa la spital. Poliţiştii de la Rutieră l-au testat pe căruţaş cu aparatul Drager şi au descoperit că acesta avea o alcoolemie de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat. El este cercetat acum, în stare de libertate, pentru comiterea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. (R.M.)