Victima neatenţiei

18:19:59 / 05 Aprilie 2014

@gogu, ai spus un lucru bun

"Multi prosti circula pe 2 sau 3 sub viteza legala si nu se dau la o parte neam." Cuvintele magice sunt:"sub viteza legala". @gogu are dreptate, dar să nu confundați situația. Dacă ai viteza legală, plus toleranța de 10 km/h, atunci ai dreptul moral să nu te dai la o parte dacă vine unul tare din spate! În oraş viteza legală acceptată e de 60 km/h, iar în Mamaia şi pe varianta A.Vlaicu e de 80 km/h, adică suficiet de mult. Dacă aveți vitezele acestea şi circulați pe benzile 2 sau 3, atunci e în regulă şi puteți să nu vă dați la o parte dacă vine unul tare din spate, dar dacă circulați mai lent, atunci eliberați benzile din stânga şi folosiți banda 1. Civilizat.