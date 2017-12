Paramedicii au reușit s-o resusciteze pe dr. Laura Vizireanu, singura persoană scoasă până acum din apă. Medicul era în stop cardiorespirator, însă colegii de pe ambulanță au reușit să-i readucă pulsul. În aceste momente, Laura Vizireanu este transportată spre Spitalul Județean Constanța. „Sperăm ca hipotermia s-o ajute într-o oarcare măsură. Acum are puls și tensiune bună”, a declarat medicul SMURD, Alexandra Cojocaru.