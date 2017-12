Victime ale băuturii şi neatenţiei

A AVUT ZILE Un pieton băut a ajuns duminică seară pe patul de spital după ce a fost lovit de o maşină în timp ce încerca să traverseze şoseaua prin loc nepermis. Potrivit anchetatorilor, Carol Olescu, de 37 de ani, din Constanţa, a condus un autoturism marca Audi, cu numărul de înmatriculare B 94 SJM, pe bulevardul I.C. Brătianu, din municipiul Constanţa. Ajuns în zona benzinăriei „Petrom”, spun oamenii legii, acesta l-a acroşat pe Lucian I., de 36 de ani, din Constanţa, care a încercat să traverseze strada prin loc nepermis şi fără să se asigure. În urma coliziunii, pietonul a fost rănit. „A traversat în fugă, dinspre staţia peco, fără să se asigure. Eu mă aflam în banda nr. doi. Am făcut tot posibilul să-l evit”, a declarat Carol Olescu, şoferul Audi-ului. La locul accidentului a sosit în scurt timp un echipaj SMURD, care a transportat victima la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. „Pacientul este stabil hemodinamic, echilibrat, conştient şi colaborant. În urma impactului, a suferit un politraumatism”, a declarat dr. Andreea Rasnovan, medic SMURD. Oamenii legii l-au testat pe şoferul Audi-ului cu aparatul Drager, dar rezultatul a fost negativ. Poliţiştii au descoperit, însă, că pietonul avea o alcoolemie de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat.

NEATENŢIE Câteva ore mai târziu, un tânăr de 25 de ani a fost rănit într-un accident rutier petrecut pe Drumul Naţional 22 C (Constanţa - Cernavodă). Oamenii legii spun că Răzvan C., de 32 de ani, din Constanţa, aflat la volanul unui autoturism marca Opel, se deplasa pe DN 22 C, dinspre Cernavodă către Medgidia. La un moment dat, au stabilit anchetatorii, bărbatul a încercat să vireze la stânga fără să se asigure şi a intrat în coliziune cu un autoturism marca Volkswagen, despre care poliţiştii spun că se angajase în depăşirea regulamentară a Opelului. În urma impactului, un pasager aflat pe scaunul din dreapta faţă al Volkswagen-ului a fost rănit şi transportat cu ambulanţa la spital. Poliţiştii de la Rutieră i-au testat pe cei doi conducători auto cu aparatul Drager şi au constatat că aceştia nu consumaseră băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Oamenii legii continuă cercetările.