Victime ale nesupravegherii!

Profesorul dr. Vlad Ciurea, prezent la cea de a XI-a conferinţă anuală a Academiei Mondiale Multidisciplinare de Neurotraumatologie, care a avut loc la Istanbul, a avut ocazia să-şi prezinte studiul la care a muncit zece ani. Este vorba despre o analiză privind traumatismele cranio-cerebrale la copiii cu vârste între zero şi trei ani. “Studiul a durat zece ani şi au fost analizate 439 cazuri. Victime sunt copiii nesupravegheaţi. Principalele cauze ale traumatismului sunt căderea din pat, din copac, de la etaj, apoi accidentele rutiere. Prevenţia este singura soluţie, altfel este un dezastru. La vârsta aceasta, capul este mai greu decât corpul. Cel mai mic copil cu traumatism cranio-cerebral avea două zile. Moaşa l-a scăpat şi a căzut în cap. Cu cât o ţară este mai civilizată, cu atât toate măsurile de prevenţie sunt mai crescute”, a explicat profesorul. Medicul a mai spus că, din totalul cazurilor analizate, o treime sunt traumatisme cranio-cerebrale. “Aproape 27% dintre cei care cad în cap decedează, iar 10,9% rămân cu sechele”, a spus el. Medicul a spus că, din păcate, România are şi în cazul copiilor aceeaşi mare problemă la recuperarea neurologică post-traumatică. “Recuperarea la zero - trei ani este un dezastru”, a precizat Ciurea.