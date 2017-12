Victime ale reţelelor de socializare

Cele două eleve dispărute în urmă cu trei zile nu au fost găsite nici până în prezent. Mamele adolescentelor sunt disperate şi se gândesc la ce este mai rău. Andreea Marin, de 13 ani, şi Bianca Petronela Blănariu, de 11 ani, sunt eleve la Şcoala Generală „Aurel Vlaicu”, din cartierul CET. Părinţii spun că le-au căutat peste tot, chiar şi la spitale, crezând că poate au fost victimele unui accident. Mama Andreei Marin nu şi-a pierdut speranţa că fiica ei va fi găsită. Femeia povesteşte că, duminică după-amiază, Andreea a stat la calculator şi a vorbit pe Messenger iar apoi a plecat să ia aer. „Duminică am vorbit cu ea la telefon pe la ora 20.00 şi mi-a spus că este în Satul de Vacanţă, iar când am încercat să o sun la 22.30, avea telefonul închis şi nu a mai putut fi contactată de atunci. Am crezut că a rămas fără baterie, dar când s-a făcut ora cinci dimineaţa deja am intrat în panică şi m-am dus la poliţie. Dacă ştiam că nu vine, anunţam poliţia la ora 23.00, însă m-am gândit că poate a pierdut noţiunea timpului, poate s-a dus undeva în club şi nu şi-a dat seama cât e ceasul”, a declarat Corina Marin, mama Andreei.

SECHESTRATE?! Corina Marin se teme ca nu cumva fiica ei să fie sechestrată. Femeia o consideră vinovată pe Bianca, cu care i-ar fi interzis să se mai întâlnească. „I-am interzis să se mai întâlnească cu Bianca pentru că în urmă cu aproape două săptămâni a venit mama unei fete din cartier şi mi-a spus că Andreea, Bianca şi fata ei fuseseră cu o seară înainte la un suc şi s-ar fi drogat. Totul s-a întâmplat la Casa de Cultură, unde s-au întâlnit cu nişte băieţi, care, în acea seară, le-ar fi pus ceva în băutură. Ea când a venit acasă nu avea nimic care să îmi dea de înţeles că este drogată. În momentul în care am întrebat-o despre acest lucru mi-a spus că Bianca ia de mai multă vreme etnobotanice, iar de atunci i-am interzis să se mai apropie de această fată pentru că o influenţează negativ”, a spus Corina Marin.

Mama Andreei spune că fiica sa îşi petrece foarte mult timp pe internet şi probabil pe site-urile de socializare a cunoscut unele persoane dubioase cu care se întâlnea. „Am aflat şi eu acum că ele umblau cu nişte ţigani, pe care cred că i-au cunoscut pe internet. I-am văzut ieri (n.r. luni după-amiază) când am fost cu poliţia pe la Casa de Cultură, să le căutăm în zonele pe care le frecventau ele. Eu cred totuşi că interlopii i-au trimis pe ţiganii mai mici să se împrietenească cu ele, iar cei mari au acţionat după ce fetele au prins încredere în ei. Cred că le-au luat cel mai probabil ca să le trimită la produs, pentru că la altceva nu ştiu la ce să mă gândesc. Nu vreau să mă gândesc la varianta că ar fi moartă.”, a adăugat mama Andreei.

CĂUTĂRI. În cursul zilei de luni, a fost primit un apel la 112, prin care se anunţa că cele două fete au fost văzute în zona Casei de Cultură, însă până un echipaj de poliţie a ajuns la locul respectiv ele nu au mai fost găsite. Ieri dimineaţă, poliţiştii au ridicat unităţile calculatoarelor de la locuinţele celor două eleve, în speranţa că vor găsi date care să îi ajute în anchetă, sau indicii despre locul şi persoanele cu care s-ar fi întâlnit. Poliţiştii spun că fetele au fost date în urmărire generală iar patrulele din municipiu au pozele lor. Reprezentanţii Şcolii „Aurel Vlaicu” la care învaţă cele două spun că elevele nu au făcut probleme niciodată şi nu au absenţe.