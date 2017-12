Victimele accidentului de la Ovidiu pot rămîne cu sechele pe viaţă

Victimele accidentului rutier produs marţi pe drumul naţional care leagă Constanţa de Ovidiu şi soldat cu rănirea a 42 de persoane încep să fie externate. Purtătorul de cuvînt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Florian Stoian, a declarat că pacienta Marcela Simion, de 41 de ani, din Piatra Neamţ, care era în stare foarte gravă a fost transferată, ieri, din Terapie Intensivă la Clinica Ortopedie, însă mai are mult de tras pînă cînd se va vindeca. Soţul femeii, Valeriu Simion, de 45 de ani, se află, de asemenea, la secţia Ortopedie cu multiple fracturi. La clinica de chirurgie a rămas internat un singur rănit, celelalte patru cazuri fiind externate în cursul zilei de joi. „Nu cred că am să uit vreodată clipele de groază prin care am trecut. Şi acum mai aud ţipete şi văicăreli, iar cînd închid ochii retrăiesc clipele de coşmar”, a povestit una dintre victimele aflate în microbuz. Medicii sînt de aceeaşi părere şi spun că multe dintre victimele accidentului vor rămîne cu sechele pe viaţă.