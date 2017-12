Victimele concurenței neloiale, despăgubite pe repede înainte

România trebuie să implementeze directiva europeană privind despăgubirea victimelor concurenței neloiale până la 24 martie, iar ordonanța de transpunere a fost deja finalizată de Consiliul Concurenței (CC), care a inclus în proiect și posibilitatea ca banii să se acorde în baza unei simple decizii a CC, nu doar în instanță. „România este întârziere cu transpunerea directivei. Noi am pregătit OUG, cu toate avizele, încă din decembrie 2016. Nu ne așteptăm acum la probleme, pentru că toate textele sunt văzute de funcționari, inclusiv de cei de la Justiție, care și-au dat acordul. Mă aștept ca lucrurile să se miște destul de repede“, a spus marți președintele CC, Bogdan Chirițoiu. În privința despăgubirilor, el a menționat că instanțele vor decide cuantumul, dar pe baza dovezilor puse la dispoziție de autoritatea de concurență - „În plus față de directivă, am propus și a fost acceptat ca în deciziile noastre să putem include mecanisme care să vizeze despăgubirea victimelor, fără ca omul să mai trebuiască să meargă în instanță. De asemenea, putem acorda o reducere de amendă unei companii, dacă începe să dea bani victimelor“. Chirițoiu a dat ca exemplu cazul unui operator de gaze din Otopeni care a perceput tarife prea mari pentru conectarea consumatorilor la rețea - „Ca parte din sancțiune, și-a luat angajamentul să dea înapoi oamenilor partea din preț considerată de noi excesivă“. În continuare, de astfel de despăgubiri vor beneficia atât companiile, pentru care va fi mai ușor să desfășoare o acțiune în instanță, cât și consumatorii, care vor putea acționa individual sau în grupuri.