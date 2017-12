Victimele interlopilor acuzaţi de şantaj refuză să vină la proces

Judecătoria Constanţa a avut ieri un nou termen în procesul interlopilor Emurla Sunan, zis „Sunai”, de 32 de ani, şi Ciprian Ţurcan, de 31 de ani, şi al nepoatei lui „Săceanu”, Sevilen Iaşar. La înfăţişarea anterioară, avocatul lor a cerut restituirea dosarului la Parchet pe motiv că rechizitoriul nu are semnătura prim-procurorului, ci a adjunctului acestuia şi, astfel, actul de inculpare ar fi nul. Răspunsul sosit de la Parchet, şi anume că adjunctul are delegaţie permanentă să semneze în locul prim-procurorului, a determinat instanţa să respingă cererea de restituire a dosarului. Ieri, judecătorul a constatat că cei doi care îi acuză pe Ţurcan, Emurla şi Iaşar de şantaj şi loviri şi alte violenţe, Valentin Zainea şi George Ghevreg, nu s-au prezentat la Judecătorie, aşa cum le-a cerut preşedintele completului de judecată. Ei au trimis vorbă, prin intermediul avocatului lor, că „dacă se va schimba încadrarea juridică a lui Sevilen Iaşar în ameninţare, vor da o declaraţie notarială, în care vor preciza dacă fac plîngere prealabilă la procuror, aşa cum cere legea la o asemenea infracţiune, dar la instanţă nu vor veni decît în condiţii speciale”. Ei au fost audiaţi sub protecţie, fără să se arate de faţă, susţinînd mereu că le este frică de interlopi. În final, avocatul lui Ţurcan şi Emurla a ridicat o excepţie de neconstituţionalitate, la care apărătorul advers trebuie să răspundă într-o săptămînă. Potrivit procurorilor, în luna octombrie 2007, Emurla, Ţurcan şi Sevilen au mers la o agenţie imobiliară de pe bd. Al. Lăpuşneanu şi l-au ameninţat pe Valentin Zainea, administratorul firmei, că îl vor ucide dacă nu le dă suma de 3.000 de euro. Cei trei i-ar fi zis bărbatului că trebuie să plătească această sumă pentru că, în noaptea de 26 spre 27 septembrie, ar fi violat-o pe tînără. Anchetatorii spun că, a doua zi, cei trei au revenit la agenţia imobiliară şi, după ce i-au încuiat pe toţi angajaţii firmei în sediu, şi-au reluat ameninţările, de data aceasta cerîndu-i lui Valentin Zainea doar 1.500 de euro. Speriat, administratorul agenţiei le-a dat acestora suma de 300 de euro, rugîndu-i să revină a doua zi pentru a „încasa” ceilalţi 1.200 de euro. Vărul acestuia, George Ghevreg, a fost cel care a făcut denunţul la Poliţie, povestind că interlopii au vrut să le demonstreze cît de serioşi sînt. El a spus că aceştia l-au ţinut de mîini în timp ce Sevilen Iaşar l-a tăiat pe obrazul stîng cu un cuţit. Sunan şi Ţurcan, membri ai grupării interlope “Spaniolu”, au fost reţinuţi în urma unui flagrant pus la cale de poliţiştii constănţeni chiar în sediul agenţiei imobiliare. Ciprian Ţurcan şi Emurla Sunan au intrat în agenţie şi au luat de la victima lor suma de 1.200 de euro, în bancnote de cîte 50 de euro, care fuseseră marcate cu substanţă fluorescentă. Oamenii legii au pătruns imediat în încăpere, i-au imobilizat pe cei doi interlopi şi, în urma percheziţiei corporale, au găsit asupra lor banii folosiţi pentru flagrant.