Victor Costache, ministrul Sănătăţii, şi-a dat DEMISIA / Secretarul de stat Nelu Tătaru ar urma să preia portofoliul

Premierul Ludovic Orban a anunţat că a primit demisia lui Victor Costache, pe care o regretă, dar o înţelege, şi l-a propus pentru preluarea funcţiei de ministru al Sănătăţii pe secretarul de stat Nelu Tătaru.

El a anunţat că îl propune pentru functia de ministru pe secretarul de stat Nelu Tataru. „A fost, este si va fi in prima linia a coronavirusului. Stapaneste foarte bine toate masurile”

Principalele declaraţii:

- In cursul acestei dimineti, domnul ministru Victor Costache şi-a prezentat demisia din funcţia de ministru al Sănătăţii, din motive personale şi profesionale.

- Am luat act de această demisie şi îi voi transmite preşedintelui României Klaus Iohannis pentru a putea să se emită decretul de revocare. Aproape cinci luni de zile, Victor Costache a făcut parte din Guvernul pe care îl conduc.

- Am făcut echipă şi împreună am luat o serie de decizii importante, benefice pentru sistemul medical. Regret demisia domnului ministru. Pe de altă parte, o înţeleg şi îi mulţumesc ăentru buna colaborare. În ceea ce priveşte funcţia de ministru al Sănătăţii, îi voi propune domnului Iohannis pe domnul secretar de stat, Nelu Tătaru.

- Voi continua sa intaresc echipa de la MS. Ramanem concentrati pe toate obiectivele stabilite. Intalnirea directiilor de snatate publica pt a face fata nevoielor crescande datorate eipidemiei de cornovavirus.

- Urmarim in continuare obiectivele de crestere a capacitatii de diagnosticare.

- Prioritatile de diagnosticare raman valabile. Continuam ca in diagnosticare sa aplicam aceste reguli care sunt stabilite de Institulul de Sanatate Publica.

- De asemena urmarim in continuare apararea spitalelelor. Avem prioritate 0 achizitia de materiale, dispizitive absolut necesare pt a putea proteja angajatii si pacientii din spitale.

-Punem in practic planul de pregatire a spitalelor pentru pacientii infectati.

- Institutul national de de Sanatate publica a instituit un sistem de diagnosticare stabilind care sunt prioritatile de diagnosticare.

- Îi asigur pe toţi romanii ca guvernul, ministerul sanatatii, toate institutiile aflate in prima linie isi fac datoria cu devotament si au ca principal obictiv apararea sanatatii cetatenilor romani.

- Pregatim toate spitalele care intra in dispozitivul strategic gandit pentru tratafrea pacientilor care sunt infectati cu coronavirus, pregatirea lor pentru momentul in care vor trebui sa intre in dispozitivul de tratare.